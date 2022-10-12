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Ведяхин: Сбер будет поддерживать крупные проекты в нефтегазовой отрасли

12 октября 15:17
Фото: wikipedia.org
В рамках своего выступления на Российской энергетической неделе в Москве первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что предприятия, работающие в российской нефтегазовой отрасли, продолжают по графику выполнять свои кредитные обязательства.

Как сообщает Газета.Ru, Александр Ведяхин рассказал, что в отрасли нефтегазовой промышленности продолжается реализация масштабных проектов, в том числе ориентированных на новые рынки. Сбербанк, как ключевая кредитно-финансовая организация для российской экономики, стремится поддерживать крупные проекты нефтегаза. На данный момент в банке рассматривают новые проекты, стоимость реализации которых составляет порядка 3 триллионов рублей. При этом, по словам Ведяхина, в компании видят изменения рынка в сторону дружественных валют, включая юань. В Сбере ведут активную работу с крупными игроками рынка и готовы оказать помощь в этом переходе, в том числе осуществлять финансирование в китайской валюте.

Кроме этого, Ведяхин отметил, что в условиях недостаточного инвестирования повышенная налоговая нагрузка может привести к серьезным проблемам для развития нефтегазовой отрасли в будущем. Необходимо учитывать, что для бюджета государства данная сфера уже по традиции выступает донором - только по прогнозам в этом году доходы государства от нефтегазовой сферы составят свыше сорока процентов всего бюджета.

Представитель Сбербанка также рассказал, что в компании считают важным поиск компромиссов между предпринимательством и государством. Очевидно, что во многих ситуациях к нему удается прийти. В частности, в 2022 году было принято стратегически важное решение о корректировке льгот для нефтепереработки относительно продления сроков реализации проектов, которые касаются модернизации мощностей. И такие решения имеют высокую важность, так как благодаря прозрачной и понятной регуляторной среде достигается оптимальный инвестиционный климат для реализации долгосрочных стратегических проектов.

#Новости#1#Ольга Земскова#Общество
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