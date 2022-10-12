Ведяхин: Сбер будет поддерживать крупные проекты в нефтегазовой отрасли

Как сообщает Газета.Ru, Александр Ведяхин рассказал, что в отрасли нефтегазовой промышленности продолжается реализация масштабных проектов, в том числе ориентированных на новые рынки. Сбербанк, как ключевая кредитно-финансовая организация для российской экономики, стремится поддерживать крупные проекты нефтегаза. На данный момент в банке рассматривают новые проекты, стоимость реализации которых составляет порядка 3 триллионов рублей. При этом, по словам Ведяхина, в компании видят изменения рынка в сторону дружественных валют, включая юань. В Сбере ведут активную работу с крупными игроками рынка и готовы оказать помощь в этом переходе, в том числе осуществлять финансирование в китайской валюте.