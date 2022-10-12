Андрей Кареев: об итогах старта сезона и о рекорде

Напомним, что сейчас клуб из Уфы принимает участие в Континентальной хоккейной лиге. Следующий матч пройдет тринадцатого октября. В этот день хоккеисты встретятся с ХК “Торпедо”. Спортивные эксперты бк BetBoom оценивают вероятность победы “Салавата Юлаева” в 50%. Изучить обзор на данную бк по оценке Рейтинга Букмекеров можно по ссылке.
На данный момент “Салават Юлаев” сыграл в шестнадцати поединках и набрал двадцать очков, заслужив третье место в Восточной конференции.
Андрей Кареев говорит, что команда только привыкает к тренерским заданиям, но в будущем будет прибавлять и выступать лучше.
Для Кареева этот сезон КХЛ пока что является удачным: он смог установить рекорд по серии сухих матчей, то есть, не пропустить ни одной шайбы на протяжении нескольких поединков.
Сам вратарь признался, что спокойно готовился к этим трем матчам и не испытывал никаких проблем или сложностей. Да и о рекорде он узнал уже после игры, так как такие подробности ушли на второй план.
“Главное, что мы выигрывали эти матчи”, — сказал Андрей.
Также он поделился своими мыслями по поводу несбывшегося рекорда по продолжительности клубной серии. Андрею Карееву не хватило 109 секунд, чтобы повторить рекорд Александра Ерёменко — вратарь пропустил шайбу во время матча с “Металлургом” из Магнитогорска.
Однако Кареев не расстроился подобной неудаче. Подобная серия стала первой в его карьере — это уже хороший результат.
“В хоккее всегда будут забивать голы, все это прекрасно понимают. Поэтому я просто стараюсь концентрироваться на своей работе и все системно выполнять”, — так рассказал Кареев о своем подходе к игре.
В интервью также не обошлось без упоминания новой системы уфимского клуба, согласно которой вратари находятся на льду до первого поражения.
Однако Кареев никак не прокомментировал данную систему, в очередной раз подчеркнув, что он больше сосредоточен на себе и на тренировках.
Несомненно, Андрей Кареев является отличным хоккеистом. И скорее всего, он еще не раз покажет себя во время следующих матчей КХЛ.