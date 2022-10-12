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Андрей Кареев: об итогах старта сезона и о рекорде

12 октября 10:03
Фото: sportbox.ru
Андрей Кареев — вратарь хоккейного клуба “Салават Юлаев”. В свои двадцать семь лет он сыграл в 154 матчах Континентальной хоккейной лиги, а процент его отраженных бросков достаточно высок — 92,5%. Недавно он дал интервью, в котором рассказал, что думает о стартовом отрезке сезона и о несбывшемся рекорде.

Напомним, что сейчас клуб из Уфы принимает участие в Континентальной хоккейной лиге. Следующий матч пройдет тринадцатого октября. В этот день хоккеисты встретятся с ХК “Торпедо”. Спортивные эксперты бк BetBoom оценивают вероятность победы “Салавата Юлаева” в 50%. Изучить обзор на данную бк по оценке Рейтинга Букмекеров можно по ссылке.

На данный момент “Салават Юлаев” сыграл в шестнадцати поединках и набрал двадцать очков, заслужив третье место в Восточной конференции.

Андрей Кареев говорит, что команда только привыкает к тренерским заданиям, но в будущем будет прибавлять и выступать лучше.

Для Кареева этот сезон КХЛ пока что является удачным: он смог установить рекорд по серии сухих матчей, то есть, не пропустить ни одной шайбы на протяжении нескольких поединков.

Сам вратарь признался, что спокойно готовился к этим трем матчам и не испытывал никаких проблем или сложностей. Да и о рекорде он узнал уже после игры, так как такие подробности ушли на второй план.

“Главное, что мы выигрывали эти матчи”, — сказал Андрей.

Также он поделился своими мыслями по поводу несбывшегося рекорда по продолжительности клубной серии. Андрею Карееву не хватило 109 секунд, чтобы повторить рекорд Александра Ерёменко — вратарь пропустил шайбу во время матча с “Металлургом” из Магнитогорска.

Однако Кареев не расстроился подобной неудаче. Подобная серия стала первой в его карьере — это уже хороший результат.

“В хоккее всегда будут забивать голы, все это прекрасно понимают. Поэтому я просто стараюсь концентрироваться на своей работе и все системно выполнять”, — так рассказал Кареев о своем подходе к игре.

В интервью также не обошлось без упоминания новой системы уфимского клуба, согласно которой вратари находятся на льду до первого поражения.

Однако Кареев никак не прокомментировал данную систему, в очередной раз подчеркнув, что он больше сосредоточен на себе и на тренировках.

Несомненно, Андрей Кареев является отличным хоккеистом. И скорее всего, он еще не раз покажет себя во время следующих матчей КХЛ.

#Новости#1#Валерия Панаева#Общество
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