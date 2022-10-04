Сбербанк выставил на продажу торговый центр «Июнь» в Уфе

Сеть «Июнь» состоит из пяти высококлассных объектов общей площадью более 300 тыс. кв. м, расположенных в Санкт-Петербурге, Мытищах, Череповце, Уфе, Красноярске. Начальная стоимость объекта в Уфе составляет 1,1 млрд руб. с НДС.
Сеть «Сибирский городок» продаётся одним лотом, начальная стоимость — 5,4 млрд руб. с НДС. Сеть состоит из 13 торговых центров районного и окружного формата, расположенных в Кемеровской области и Красноярском крае. Общая площадь всех объектов — 170 тыс. кв. м.
Также отдельно продаётся ТЦ «Лапландия», расположенный в Кемерове. Начальная стоимость — 4,6 млрд руб. с НДС, площадь объекта — 72 тыс. кв. м.
С момента приобретения Сбером торговые центры «Июнь» и «Сибирский городок» находятся под управлением УК «САМПА» (входит в Группу Сбербанк Капитал), которая весь прошедший год занималась предпродажной подготовкой объектов: были оптимизированы бизнес-процессы, пересмотрены ключевые условия договоров аренды, что позволило сохранить арендный поток и удержать ключевых арендаторов. А в ТЦ «Лапландия» в Кемерове была полностью модернизирована система пожарной безопасности, и объект был открыт для покупателей.