Сбербанк выставил на продажу торговый центр «Июнь» в Уфе

С момента приобретения Сбером торговые центры «Июнь» и «Сибирский городок» находятся под управлением УК «САМПА» (входит в Группу Сбербанк Капитал), которая весь прошедший год занималась предпродажной подготовкой объектов: были оптимизированы бизнес-процессы, пересмотрены ключевые условия договоров аренды, что позволило сохранить арендный поток и удержать ключевых арендаторов. А в ТЦ «Лапландия» в Кемерове была полностью модернизирована система пожарной безопасности, и объект был открыт для покупателей.