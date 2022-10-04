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Сбербанк выставил на продажу торговый центр «Июнь» в Уфе

4 октября 04:23
Фото: 2gis.ru
Сбербанк выставил на продажу торговые центры «Июнь» и «Сибирский городок» на электронной площадке Сбер А. Сбор предложений будет проводиться до 19 октября 2022 года.

Сеть «Июнь» состоит из пяти высококлассных объектов общей площадью более 300 тыс. кв. м, расположенных в Санкт-Петербурге, Мытищах, Череповце, Уфе, Красноярске. Начальная стоимость объекта в Уфе составляет 1,1 млрд руб. с НДС.

Сеть «Сибирский городок» продаётся одним лотом, начальная стоимость — 5,4 млрд руб. с НДС. Сеть состоит из 13 торговых центров районного и окружного формата, расположенных в Кемеровской области и Красноярском крае. Общая площадь всех объектов — 170 тыс. кв. м.

Также отдельно продаётся ТЦ «Лапландия», расположенный в Кемерове. Начальная стоимость — 4,6 млрд руб. с НДС, площадь объекта — 72 тыс. кв. м.

С момента приобретения Сбером торговые центры «Июнь» и «Сибирский городок» находятся под управлением УК «САМПА» (входит в Группу Сбербанк Капитал), которая весь прошедший год занималась предпродажной подготовкой объектов: были оптимизированы бизнес-процессы, пересмотрены ключевые условия договоров аренды, что позволило сохранить арендный поток и удержать ключевых арендаторов. А в ТЦ «Лапландия» в Кемерове была полностью модернизирована система пожарной безопасности, и объект был открыт для покупателей.

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