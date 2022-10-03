Валерий Лимаренко: Мы поставили перед авиакомпанией «Аврора» глобальные задачи

В июне 2021 года единая Дальневосточная авиакомпания открыла 20 новых маршрутов, в 2022 году их стало уже 36. Теперь из Южно-Сахалинска можно без пересадки улететь, например, в Петропавловск-Камчатский, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Советскую Гавань, а из Шахтерска, Ноглик и Охи — в Хабаровск. Это экономия не только денег, но и времени: например, ранее из Южно-Сахалинска добраться до в Комсомольск-на-Амуре можно было в лучшем случае за сутки, а теперь можно долететь за полтора часа.