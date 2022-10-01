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В Башкирии набирают третий батальон для отправки в зону СВО

1 октября 08:23
Фото: скриншот
В его состав включат опытных бойцов, говорится в обращении ветеранов боевых действий.

Новый батальон будет назван в честь Салавата Юлаева, сообщил полковник в отставке, ветеран боевых действий на Северном Кавказе Артур Юмагужин. Он обратился к жителям Башкирии, участвовавшим в вооруженных конфликтах.

«Мы отправили молодых ребят, наших сыновей. Душа болит, мы, боевые офицеры не можем просто так сидеть и смотреть, у нас есть боевой опыт, боевое братство», — сказал ветеран.

Артур Юмагужин призвал записываться в батальон тех, кто прошёл горячие точки и имеет боевой опыт.

Ранее в Башкирии создали два батальона — имени Минигали Шаймуратова и имени Александра Доставалова.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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