В Башкирии набирают третий батальон для отправки в зону СВО

Новый батальон будет назван в честь Салавата Юлаева, сообщил полковник в отставке, ветеран боевых действий на Северном Кавказе Артур Юмагужин. Он обратился к жителям Башкирии, участвовавшим в вооруженных конфликтах.
«Мы отправили молодых ребят, наших сыновей. Душа болит, мы, боевые офицеры не можем просто так сидеть и смотреть, у нас есть боевой опыт, боевое братство», — сказал ветеран.
Артур Юмагужин призвал записываться в батальон тех, кто прошёл горячие точки и имеет боевой опыт.
Ранее в Башкирии создали два батальона — имени Минигали Шаймуратова и имени Александра Доставалова.