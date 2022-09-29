Самостоятельная продажа квартиры – 5 моментов, от которых зависит успех

О том, что может помочь вам ускорить продажу, рассказала менеджер отдела продаж вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест» Аида Галяутдинова.
Подготовка квартиры к продаже
- Уберите личные вещи, проведите генеральную уборку, при необходимости сделайте косметический ремонт, например, обновите обои, в идеале на светлые, так как они зрительно расширяют пространство. Всё это поможет сделать вашу квартиру уютнее и создать позитивное впечатление у покупателя.
По словам эксперта, вкладываться в какой-то особо затратный ремонт перед продажей не имеет смысла, достаточно устранить явные недостатки, чтобы не завышать цену объекта, ведь большинство покупателей все равно будут переделывать новое жилье «под себя».
- Одна из причин долгой продажи квартиры – это некачественные фото или их отсутствие. Для фотографий можно нанять фотографа, который выберет выигрышные ракурсы и покажет все её достоинства. Если же вы решили фотографировать самостоятельно, то для этого лучше выбирать дневное время, когда много света. Если у вас из окна открывается красивый вид, например, на парк или какую-нибудь достопримечательность, то его тоже необходимо запечатлеть. Это будет дополнительным преимуществом при продаже.
Рассчитайте цену продажи
- Один из главных факторов, который влияет на скорость продажи, - адекватная рынку цена. Многие собственники часто завышают стоимость квартир, что затрудняет продажу. Самым простым способом оценить рыночную стоимость квартиры, будет посмотреть варианты предложений в вашем районе и выбрать средний диапазон или обратиться к профессиональному оценщику.
Также по словам эксперта, необходимо заранее продумать на какие уступки вы можете пойти при продаже квартиры.
Подготовка документов
- Необходимо собрать все доступные документы: старые можно в копиях, текущие - в оригиналах. На руках обязательно должны быть свидетельство о праве собственности и документ-основание права собственности (договор передачи, договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство), нотариально удостоверенное согласие супруга на продажу, если квартира приобреталась по возмездной сделке в браке, выписка из домовой книги (перед сделкой ее придется обновить, так как срок действия документа - месяц). Если в качестве потенциальных покупателей рассматриваются ипотечники, то лучше заранее подготовить кадастровый и технический паспорта квартиры, справки из ПНД и НД (их могут потребовать и обычные, не ипотечные покупатели). Могут потребоваться и иные документы, в зависимости от конкретной ситуации.
Отсутствие даже одного необходимого документа или неправильное его оформление, может привести к срыву сделки, поэтому важно подготовить необходимые документы заранее.
Размещение объявления
- Знакомство с вашей квартирой начинается с объявления, поэтому оно должно быть правильно составлено и содержать всю важную информацию: планировочное решение, фотографии, площадь, этаж, количество комнат и размеры каждой из них, наличие балкона или лоджии. Опишите преимущества района и расскажите об инфраструктуре, главное не переборщите и будьте объективными. Не менее важно разместить объявление на максимальном количестве площадок по подбору недвижимости.
Показы
- Этот этап играет очень большую роль при продаже. К показам лучше готовиться заранее. Идеальный вариант, когда в квартире находится минимум человек, чтобы ничего не отвлекало и не раздражало потенциальных покупателей. Также закладывайте время на показы с запасом, особенно если несколько показов назначены на один день.
Аида Галяутдинова, отметила, что нелишним будет обратить внимание и на «путь клиента». Грязный и тёмный подъезд может перебить даже самое положительное впечатление от квартиры.
Выгодная альтернатива самостоятельной продажи - услуга Trade-in
- До сих пор немалая часть покупателей и продавцов жилья старается проводить сделки самостоятельно. В случае, если происходит простая сделка – скажем, покупатель берет квартиру у застройщика без продажи другого объекта, – то все может сложиться успешно. Но большинство сделок является все же альтернативными: один и тот же человек выступает покупателем одной жилплощади и продавцом другой. И вот тут нужен тот самый «дирижер», который скоординирует сразу оба этих процесса. Конечно самый простой и лёгкий способ продать свою старую квартиру и приобрести новую – это воспользоваться услугой Trade-in. Наша задача продать ваш объект в максимально короткий срок и по максимально выгодной цене. Например, самая короткая сделка по продаже старой квартиры в нашей практике заняла всего 5 дней.
ГК «Первый Трест» принимает на реализацию комнаты, квартиры, в том числе хрущёвки и квартиры с обременением, и загородные дома в радиусе 30 км от города. Кроме того, наши специалисты могут помочь с оформлением необходимого пакета документов при продаже квартиры, одним из собственников которой является несовершеннолетний или если ваша квартира находится в ипотеке. Выбрать новую квартиру от застройщика вы можете, как в строящемся, так и в уже сданном доме.
Неоспоримыми преимуществами услуги Trade-in от ГК «Первый Трест» являются
Если вы хотите воспользоваться услугой Trade-in обращайтесь в офисы продаж по адресам: г. Уфа, ул. Цюрупы, 30, ул. Энтузиастов, 9 и ул. 50-летия, 15 к. 1. или по телефону: 8 (347) 222-0-111.
Справка о компании: ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Республики Башкортостан. На сегодняшний день ГК «Первый Трест» ввела в эксплуатацию 14 объектов.
[1] Услуга предоставляется бесплатно при покупке квартиры от застройщика в жилых комплексах ГК «Первый Трест».