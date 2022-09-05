ГК «Первый Трест» ввела в эксплуатацию девятый дом в ЖК «Уфимский Кремль»

ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит более 350 000 кв. м - это 4 жилых комплекса в историческом и географическом центре Уфы. Задать интересующие вас вопросы и узнать более подробную информацию о строящихся жилых комплексах вы можете на сайте, в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Цюрупы, 30, ул. 50-летия Октября, 15 к. 1, ул. Энтузиастов, 9 (вход с улицы Р. Нуреева), или по телефону 8 (347) 222-0-111.