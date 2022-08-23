Последние 18 квартир с особыми скидками! «Жаркая чёрная пятница» от ГК «Первый Трест»

Ознакомиться с вариантами планировочных решений квартир, участвующих в акции «Жаркая чёрная пятница» вы можете на сайте ГК «Первый Трест» или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Цюрупы, 30, ул. Энтузиастов, 9 и ул. 50-летия Октября, 15 к. 1.