Microsoft заблокировала опцию обновления Windows 11 для РФ

По мнению экспертов, недружественные шаги IT-корпорации в отношении россиян явно не способствуют росту популярности Microsoft в нашей стране. В тоже время, такие меры буквально толкают пользователей из РФ к российским разработкам, пишет iz.ru.
Напомним, в конце февраля 2022 года Соединённые Штаты ввели ограничение на поставку в Россию американских технологий. С начала марта российские пользователи не получают обновления для 10-й версии Windows, а сейчас и для 11-й. При этом, в апреле Министерство Финансов США снова разрешило экспорт и продажу софта, оборудования или технологий, необходимых для обмена информацией в интернете. Однако Microsoft, Apple и Adobe проигнорировали это и не возобновили поддержку российских пользователей.
IT-эксперт Дмитрий Бевза отметил, что без использования VPN обновления Windows не видны в интерфейсе операционки. Если ip-адрес российский, то невозможно даже обновить Windows 10 на 11-ю версию, но некоторые минимальные обновления безопасности операционной системы для россиян все-таки доступны.
В свою очередь, гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что ограничения Microsoft направлены в первую очередь против тех, что плохо разбирается в компьютерах. Продвинутые пользователи с лёгкостью их обойдут.
Прежде всего можно при помощи VPN можно заменить свой IP-адрес на европейский или американский. Однако для обновления Windows 11 в нашей стране понадобятся вспомогательные программы, чтобы система безопасности не отторгала обновление.
Также пользователи могут скачать образ операционной системы Microsoft не только с официального сайта. Это не является нарушением лицензионности.
Эксперты рассказали, что при обновлении операционной системы на ноутбуках ключ активации при обновлении начинает работать автоматически, если пользователь заново скачал образ операционной системы. В стационарных ПК всё сложнее – система будет активирована только после входа в персональную учётную запись Microsoft, пояснил эксперт.
Кроме скачивания образа готовой ОС, можно установить специальную программу, которая называется “Помощник по установке Windows 11”.
Наконец, есть возможность всё-таки установить обновления обычным способом. Это делается через VPN или при прямом подключении к роутеру, на котором уже установлен VPN с любым иностранным IP-адресом.
В то же время, по мнению экспертов, логичным в такой ситуации является переход на отечественные IT-решения, например, Astra Linux или “Ред ОС”. Так как вероятность недоступности обновлений для Microsoft так и будет недоступна в нашей стране.