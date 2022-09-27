Microsoft заблокировала опцию обновления Windows 11 для РФ

Напомним, в конце февраля 2022 года Соединённые Штаты ввели ограничение на поставку в Россию американских технологий. С начала марта российские пользователи не получают обновления для 10-й версии Windows, а сейчас и для 11-й. При этом, в апреле Министерство Финансов США снова разрешило экспорт и продажу софта, оборудования или технологий, необходимых для обмена информацией в интернете. Однако Microsoft, Apple и Adobe проигнорировали это и не возобновили поддержку российских пользователей.