На Украине погиб еще один доброволец батальона имени Шаймуратова из Башкирии

Руководитель района отметил, что доброволец «героически погиб во время спецоперации на Украине». Он выразил соболезнования родным и близким бойца. Вадим Кучербаев родился 30 ноября 1977 года, учился в средней школе в селе Нугуш. Затем был призван в армию, служил механиком-водителем в инженерных войсках. Бал участником боевых действий в Чечне в 2000–2001 годах.