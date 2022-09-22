mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Украине погиб еще один доброволец батальона имени Шаймуратова из Башкирии

22 сентября 11:50
Фото: vk.com / Рустэм Шамсутдинов
Прощание с Вадимом Кучербаевым состоится в пятницу, 23 сентября, в селе Нугуш, сообщил глава администрации Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов.

Руководитель района отметил, что доброволец «героически погиб во время спецоперации на Украине». Он выразил соболезнования родным и близким бойца. Вадим Кучербаев родился 30 ноября 1977 года, учился в средней школе в селе Нугуш. Затем был призван в армию, служил механиком-водителем в инженерных войсках. Бал участником боевых действий в Чечне в 2000–2001 годах.

В августе этого года он отправился в зону проведения СВО на территории Украины в составе Башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48