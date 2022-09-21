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В НХЛ не стали скрывать, что хотят видеть сборную России на Кубке мира-2024

21 сентября 10:23
Фото: pxhere.com
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказался против отстранения сборной России от международных соревнований.

Об этом сообщает «Советский спорт».

В частности, он заявил, что лига рассматривает вариант с приглашением «красной машины» на Кубок мира, однако, все зависит от руководства IIHF.

«Было бы очень обидно, если бы российские игроки, которые не сделали ничего плохого, не имели бы возможности участвовать в соревнованиях лучших из лучших.

Мы хотели бы найти вариант, при котором этого не случится. Но реалии есть реалии. Нам придется принять решение, но не сегодня», – отметил функционер.

Напомним, сборную России отстранили от международных турниров до 2024 года. Такое решение приняли в Международной федерации хоккея (IIHF).

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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