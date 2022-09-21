В НХЛ не стали скрывать, что хотят видеть сборную России на Кубке мира-2024

В частности, он заявил, что лига рассматривает вариант с приглашением «красной машины» на Кубок мира, однако, все зависит от руководства IIHF.
«Было бы очень обидно, если бы российские игроки, которые не сделали ничего плохого, не имели бы возможности участвовать в соревнованиях лучших из лучших.
Мы хотели бы найти вариант, при котором этого не случится. Но реалии есть реалии. Нам придется принять решение, но не сегодня», – отметил функционер.
Напомним, сборную России отстранили от международных турниров до 2024 года. Такое решение приняли в Международной федерации хоккея (IIHF).