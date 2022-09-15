Тимур Хакимов: «Роспотребнадзор в 100-летний юбилей встретился с бизнесом в ТПП РБ»

Это традиционная встреча с бизнес-сообществом на площадке Палаты собрала большое количество предпринимателей и прошла в торжественной обстановке.
Представители Управления Роспотребнадзора по РБ рассказали об истории создания службы, новшествах в законодательстве и требованиях к бизнесу. В частности, был сделан акцент на замену надзорных мероприятий профилактическими проверками, подробно представлена информация об актуальных аспектах торговли продуктами. Также эксперты разъяснили предпринимателям, какие условия в договорах ущемляют права потребителей.
Все участники встречи смогли получить личную консультацию специалистов Управления Роспотребнадзора по РБ.
В завершение встречи были вручены ведомственные награды за плодотворное сотрудничество.
«Рад, что на площадке ТПП РБ удалось выстроить диалог между контрольно-надзорными органами и бизнесом для недопущения случаев недобросовестной конкуренции, сохранения рабочих мест, организации внутреннего производства и процессов импортозамещения. Сегодняшняя встреча в день юбилея Роспотребнадзора это еще раз подтвердила», — отметил Тимур Хакимов.
Справочно
ТПП РБ и Управления Роспотребнадзора по РБ тесно сотрудничают в сфере предоставления предпринимателем актуальной информации и полноценной консультационной поддержки. На протяжении ряда лет ежеквартально ТПП РБ проводит встречи с бизнес-сообществом в формате «Единого дня отчетности».