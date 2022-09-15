Тимур Хакимов: «Роспотребнадзор в 100-летний юбилей встретился с бизнесом в ТПП РБ»

Представители Управления Роспотребнадзора по РБ рассказали об истории создания службы, новшествах в законодательстве и требованиях к бизнесу. В частности, был сделан акцент на замену надзорных мероприятий профилактическими проверками, подробно представлена информация об актуальных аспектах торговли продуктами. Также эксперты разъяснили предпринимателям, какие условия в договорах ущемляют права потребителей.