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Тимур Хакимов: «Роспотребнадзор в 100-летний юбилей встретился с бизнесом в ТПП РБ»

15 сентября 16:56
Фото: tpprb.ru
В день 100-летнего юбилея Роспотребнадзора, который сегодня отмечается по всей стране, в Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан надзорное ведомство провело «День открытых дверей для предпринимателей».

Это традиционная встреча с бизнес-сообществом на площадке Палаты собрала большое количество предпринимателей и прошла в торжественной обстановке.

Представители Управления Роспотребнадзора по РБ рассказали об истории создания службы, новшествах в законодательстве и требованиях к бизнесу. В частности, был сделан акцент на замену надзорных мероприятий профилактическими проверками, подробно представлена информация об актуальных аспектах торговли продуктами. Также эксперты разъяснили предпринимателям, какие условия в договорах ущемляют права потребителей.

Фото: tpprb.ru

Все участники встречи смогли получить личную консультацию специалистов Управления Роспотребнадзора по РБ.

В завершение встречи были вручены ведомственные награды за плодотворное сотрудничество.

«Рад, что на площадке ТПП РБ удалось выстроить диалог между контрольно-надзорными органами и бизнесом для недопущения случаев недобросовестной конкуренции, сохранения рабочих мест, организации внутреннего производства и процессов импортозамещения. Сегодняшняя встреча в день юбилея Роспотребнадзора это еще раз подтвердила», — отметил Тимур Хакимов.

Фото: tpprb.ru

Справочно

ТПП РБ и Управления Роспотребнадзора по РБ тесно сотрудничают в сфере предоставления предпринимателем актуальной информации и полноценной консультационной поддержки. На протяжении ряда лет ежеквартально ТПП РБ проводит встречи с бизнес-сообществом в формате «Единого дня отчетности».

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