Голодовка ради отставки Хабирова, гнилой подъезд и новый советник мэра Уфы

«Обманутые дворники» объявили голодовку ради отставки Хабирова. Активисты-общественники во главе с известным в Башкирии общественным деятелем Дильшодом Шерматовым записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину в котором потребовали отставки Хабирова и Мавлиева, а вместе с ними и всего регионального правительства. Голодовку активисты намерены начать 16 сентября.
Владелец горевшего ранее ТЦ «Меркурий» Айрат Сулейманов рассказал о дальнейших планах предпринимателей, чьи торговые точки вместе с товаром сгорели 9 сентября. Так, по словам Сулейманова, все предприниматели и владельцы торговых точек в гореевшем ТЦ рассчитывают на помощь города и регионального правительства. Подчеркивается, что большинство арендаторов — представители малого бизнеса. Многие предприниматели намерены обратиться в банки для получения займа на восстановление своего бизнеса. Как раз здесь, по мнению Сулейманова, была бы очень кстати поддержка от правительства.
Хабирову показали гнилой подъезд в Башкирии, ремонт в котором планируют через 15 лет. Жительница Стерлитамака Кристина Токарева, которая воспитывает троих детей, показала по какому подъезду ежедневно ходят дети. Видео из подъезда дома по адресу улица Дружбы, 34 женщина разместила в комментариях под постом Радия Хабирова — оно говорит само за себя. Падающая штукатурка, вздувшиеся стены с отсыревшей побелкой без какой-либо покраски, тут же какие-то провода.
Радий Хабиров предложил открыть в Башкирии памятник героям СВО. По мнению Радия Хабирова, памятник должен нести в себе идею о дружбе народов. Это, в свою очередь, продиктовано тем фактом, что среди военнослужащих-участников спецоперации есть представители разных национальностей.
Мэр Уфы назначил 71-летнего экс-прокурора Рамиля Хакимова своим советником. Как подчеркнули в администрации города, Рамиль Хакимов будет курировать правовые вопросы. Предполагается, что опыт экс-прокурора станет «хорошим подспорьем», а также усилит мэрию Уфы.