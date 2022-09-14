Голодовка ради отставки Хабирова, гнилой подъезд и новый советник мэра Уфы

Владелец горевшего ранее ТЦ «Меркурий» Айрат Сулейманов рассказал о дальнейших планах предпринимателей, чьи торговые точки вместе с товаром сгорели 9 сентября. Так, по словам Сулейманова, все предприниматели и владельцы торговых точек в гореевшем ТЦ рассчитывают на помощь города и регионального правительства. Подчеркивается, что большинство арендаторов — представители малого бизнеса. Многие предприниматели намерены обратиться в банки для получения займа на восстановление своего бизнеса. Как раз здесь, по мнению Сулейманова, была бы очень кстати поддержка от правительства.