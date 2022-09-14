Мэр Уфы назначил 71-летнего экс-прокурора Рамиля Хакимова своим советником

Известно, что Рамиль Хакимов до нового назначения работал в родном Стерлитамаке и с 1984 года уже вел трудовую деятельность в Уфе, в частности, в его послужном списке старший следователь, следователь по особо важным делам, заместитель прокурора Орджоникидзевского района Уфы, замначальника управления по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Башкирии. Далее, пять лет, с 2002 по 2007 года, работал в должности Уфимского транспортного прокурора. После чего, был заместителем руководителя следственного комитета при прокуратуре, а с 2008 по 2013 года Хакимов возглавлял прокуратуру Уфы.