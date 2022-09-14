Мэр Уфы назначил 71-летнего экс-прокурора Рамиля Хакимова своим советником

Мэр Уфы назначил 71-летнего экс-прокурора Рамиля Хакимова своим советником
Мэр Уфы назначил 71-летнего экс-прокурора Рамиля Хакимова своим советником
Сегодня, 18:54ПолитикаЭлина СайфрановаФото: Администрация Уфы
Рамиля Хакимов возглавлял прокуратуру Уфы с 2008 по 2013 года.

Стало известно о новом назначении в мэрии Уфы. Так, Ратмир Мавлиев назначил своим советником 71-летнего экс-прокурора города Рамиля Хакимова.

Как подчеркнули в администрации города, Рамиль Хакимов будет курировать правовые вопросы. Предполагается, что опыт экс-прокурора станет «хорошим подспорьем», а также усилит мэрию Уфы.

Известно, что Рамиль Хакимов до нового назначения работал в родном Стерлитамаке и с 1984 года уже вел трудовую деятельность в Уфе, в частности, в его послужном списке старший следователь, следователь по особо важным делам, заместитель прокурора Орджоникидзевского района Уфы, замначальника управления по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Башкирии. Далее, пять лет, с 2002 по 2007 года, работал в должности Уфимского транспортного прокурора. После чего, был заместителем руководителя следственного комитета при прокуратуре, а с 2008 по 2013 года Хакимов возглавлял прокуратуру Уфы.

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