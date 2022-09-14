«Обманутые дворники» объявили голодовку ради отставки Хабирова

«Обманутые дворники» объявили голодовку ради отставки Хабирова
«Обманутые дворники» объявили голодовку ради отставки Хабирова
Сегодня, 15:01ОбществоИрина ДеревянчукФото: vk.com Дильшод Шерматов
Свои претензии к действующей власти, а также требования она высказали в видеообращении к президенту Путину и разместили его в соцсетях 14 сентября.

Активисты-общественники во главе с известным в Башкирии общественным деятелем Дильшодом Шерматовым записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину в котором потребовали отставки Хабирова и Мавлиева, а вместе с ними и всего регионального правительства.

Мы жители республики Башкортостан и члены движения «Обманутые дворники» объявляем голодовку и требуем отставки главы республики Башкортостан Радия Хабирова и главы ГО Уфы Ратмира Мавлиева за бездействие, которое привело нас к таким мерам.Дильшод Шерматов

— Глава Башкирии Радий Хабиров должен быть отрешен от занимаемой должности вследствие развала экономики, социальной сферы, за коррупцию в органах власти и в органах местного самоуправления, ухудшение межнациональных отношений, введение в заблуждение федеральных властей посредством предоставления ложной информации — говорится в обращении.

Также требуем отставку РБ за хроническую неспособность к управлению экономикой и социально-гуманитарной сферой. У жителей республики нищенские зарплаты, непомерно высокие тарифы ЖКХ, в Башкортостане полный развал сельского хозяйства, также идет разграбление природных, уничтожение экологии в угоду предпринимателям.Дильшод Шерматов

В обращении высказывается не только Шерматов, но и женщина, которая на видео не представилась, но подробно рассказала о проблемах дворников Уфы, которые не решаются годами.

Мы представители движения «Обманутые дворники» более двух лет добиваемся повышения заработной платы. Нам не выплачивают заработную плату в полном объеме, что подтверждается неоднократными проверками. Мы не можем добиться элементарных условий для работы — инвентаря, спецодежды, страхования жизни и здоровья. Самый жизненно важный для нас вопрос это социальное жилье, с 2009 года в Башкортостане не выдают социальное жилье для работников ЖКХ со стажем более 10 лет.часть видеообращения

— Мэр города Уфы Мавлиев не воспользовался законной возможностью для решения жизненно важного для нас вопрос социального жилья. Мы требуем отставки — резюмировала она.

Дильшод Шерматов привел примеры своей общественной работы в сфере коррупции, ущемления социальных прав и экологии, а затем перешел к требованиям о которых говорилось в начале обращения.

Глава республики Башкортостан Радий Хабиров, глава городского округа города Уфы Ратмир Мавлиев, главы муниципалитетов республики Башкортостан не хотят работать с активными гражданами, с общественными организациями, которые фактически раскрывают на существующие на территории республики Башкортостан. Умалчивание проблемы приводит к ее еще большему усугублению. Дильшод Шерматов

Завершили «Обманутые дворники» и лично Дильшод Шерматов обращение заявлением о том, что с 16 сентября начнут голодовку за отставку главы республики, мэра Уфы и всего правительства региона.

Напомним, прошлая снежная зима и даже конец осени не прикрыли, а наоборот оголили проблемы города с количеством дворников. Из-за задержек зарплат на несколько месяцев в прошлом году наблюдался явный дефицит дворников, несмотря на громкие заявления властей о том, что за переработки дворникам будут щедро доплачивать и на руки получать они будут более чем достойную зарплату в диапазоне от 40 до 60 тысяч рублей. Ситуация у дворников, судя по данному обращению, если изменилась, то не сильно и далеко не в лучшую сторону. Тем временем зима близко.

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