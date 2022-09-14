Владелец горевшего ранее ТЦ «Меркурий» в Уфе прокомментировал ситуацию

Владелец ТЦ «Меркурий! в Уфе Айрат Сулейманов рассказал о том, что ждет горевший 9 сентября торговый центра в будущем. Комментарий предпринимателя публикует «Комсомольская правда».
Так, по словам Сулейманова, все предприниматели и владельцы торговых точек в гореевшем ТЦ рассчитывают на помощь города и регионального правительства. Подчеркивается, что большинство арендаторов — представители малого бизнеса. Многие предприниматели намерены обратиться в банки для получения займа на восстановление своего бизнеса. Как раз здесь, по мнению Сулейманова, была бы очень кстати поддержка от правительства.
Владелец ТЦ отмечает, что многие фермеры приезжают в «Меркурий» со своей продукцией и здесь же закупают необходимое для дома, а также одежду и прочее.По мнению Сулейманова, пожар разрушил логистику, которая складывалась здесь на протяжении 20 лет.
В настоящий момент проводятся экспертизы и различные следственные действия. Однако Сулейманов выражает надежду на то, что уже в октябре получится начать ремонт здания, а в декабре открыться аккурат к новогодним праздникам. Тогда жители смогли купить продукты для новогоднего стола, а также ёлки и прочее. Бизнесмен также мечтает о том, чтобы третье здание заработало как можно скорее, выражая при этом свою благодарность сотрудникам МЧС и других экстренных служб, благодаря действиям которых здесь удалось избежать возгорания.
В завершении беседы Айрат Сулейманов через «КП-Уфа» обратился к жителям города со словами благодарности за поддержку в этой трудной ситуации.
— Таже хотел бы извиниться перед предпринимателями и арендаторами за то, что так вышло. К счастью, обошлось без жертв. И в этом нам помогла система пожаротушения и дымоудаления. Если бы она не сработала как надо, жертв было бы не избежать, — подчеркнул владелец ТЦ «Меркурий».
Напомним, пожар в уфимском ТЦ «Меркурий» произошёл в пятницу, 9 сентября. Огнём были объяты несколько тысяч квадратных метров торговых площадей. В результате пожара среди граждан нет пострадавших и погибших, однако, по словам торговцев, многие бутики сгорели дотла — с товаром и деньгами в кассовых аппаратах.
Также ранее стало известно, что на тушение огня было направлено 190 человек и 54 единицы техники. При этом в тушении открытого огня не принимал участие вертолет «Ястреб», который был направлен на место пожара только на утро после. В госкомитете по ЧС это объяснили тем, что полеты запрещены в тёмное время суток.