Радий Хабиров предложил открыть в Башкирии памятник героям СВО

Радий Хабиров предложил открыть в Башкирии памятник героям СВО
Радий Хабиров предложил открыть в Башкирии памятник героям СВО
Сегодня, 13:53ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
Инициативу о возведении в республике памятника, посвященного участникам спецоперации, глава Башкирии озвучил в ходе заседания политсовета партии «Единая Россия»

Глава республики Радий Хабиров выступил с предложением об открытии в республике памятника, посвященного героям специальной военной операции на территории Украины. Инициативу руководитель региона озвучил в ходе заседания политсовета партии «Единая Россия». Информацию об этом Mkset подтвердили в пресс-службе администрации главы республики Башкортостан.

По мнению Радия Хабирова, памятник должен нести в себе идею о дружбе народов. Это, в свою очередь, продиктовано тем фактом, что среди военнослужащих-участников спецоперации есть представители разных национальностей.

Напомним, ранее Радий Хабиров уже высказывался о значении дружбы народов, назвав её главным богатством республики Башкортостан. Также глава региона обозначил основные направления национального образования в республике, уделив особое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

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