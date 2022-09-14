Радий Хабиров предложил открыть в Башкирии памятник героям СВО

Глава республики Радий Хабиров выступил с предложением об открытии в республике памятника, посвященного героям специальной военной операции на территории Украины. Инициативу руководитель региона озвучил в ходе заседания политсовета партии «Единая Россия». Информацию об этом Mkset подтвердили в пресс-службе администрации главы республики Башкортостан.
По мнению Радия Хабирова, памятник должен нести в себе идею о дружбе народов. Это, в свою очередь, продиктовано тем фактом, что среди военнослужащих-участников спецоперации есть представители разных национальностей.
Напомним, ранее Радий Хабиров уже высказывался о значении дружбы народов, назвав её главным богатством республики Башкортостан. Также глава региона обозначил основные направления национального образования в республике, уделив особое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения.