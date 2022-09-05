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Власти высказались о треснувшей дороге Бирск-Тастуба-Сатка за 4 млрд рублей

5 сентября 13:19
Фото: vk.com/Дорога Караидель-Тастуба-Бирск-Сатка
В Минтрансе республики прокомментировали ситуацию после нашумевшего видео, которое появилось в соцсетях 4 сентября

Как сообщили Mkset в пресс-службе Минтранса РБ, дорога Бирск-Тастуба-Сатка ещё не сдана, её ещё не принимали и говорить о гарантийном случае рано. По данным министерства, данный участок закрыт, машин там быть не должно в принципе, стоят запрещающие знаки.

— В настоящее время специалисты полностью перекрыли участок и приступили к устранению образовавшихся дефектов. Подрядчик обещал исправить недочеты без удорожания проекта. До ввода в эксплуатацию регулярно будет производиться съёмка высотных отметок для наблюдения, — сообщили в минтрансе.

Напомним, на минувших выходных в соцсетях стало распространяться впечатляющее видео с дороги в Башкирии Бирск-Тастуба, которая пошла глубокими трещинами, настолько глубокими, что туда по пояс помещается взрослый мужчина.

Глубокие трещины на дороге Бирск-Тастуба объяснили особенностями грунта, об этом заявил «Башинформу» пресс-секретарь АО «Башкиравтодор» Марсель Байдавлетов 4 сентября.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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