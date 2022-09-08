Экология Башкирии: предприятия «Роснефти» сокращают воздействие на атмосферу

В первую очередь, конечно, ориентир на флагманов промышленности региона. И здесь положительный пример уже много лет показывают башкирские нефтяники. Так, «Башнефть», входящая в состав «Роснефти», за первую половину этого года снизила воздействие на атмосферный воздух на 7%, а с начала 2020 года — на 26%. Это один из лучших показателей в целом по отрасли. Этого удалось достичь за счет масштабных природоохранных проектов, на которые компания ежегодно тратит по несколько миллиардов рублей. Например, только за первое полугодие 2022-го «Башнефть» направила на природоохранные проекты более 2,7 млрд руб. — в том числе на сокращение нагрузки на атмосферу и восстановление лесов в Башкирии.