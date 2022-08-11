«Башнефть» установила рекорд скорости бурения в Башкирии

Компания «Башнефть» (входит в «Роснефть») установила рекорд механической скорости бурения горизонтальной секции эксплуатационных скважин в Башкирии — 38 метров в час. Это не только на 19,5% больше предыдущего рекорда, но и исторический максимум за последние 15 лет буровых работ в одном из старейших нефтедобывающих регионов Поволжья. Новый рубеж по скорости установило ООО «Башнефть-Добыча» на Арланском месторождении республики.
Рекорд обеспечен подбором высокоэффективных режимов бурения и применения долот с инновационными резцами нового поколения. Кроме того, конструктивная особенность долот позволила повысить точность бурения при строительстве наклонно-направленных скважин. Новые долота с повышенной эффективностью режущей силы особенно актуальны при бурении скважин в Башкирии, где представлены более твердые горные породы, рассказали в «Башнефти».
Благодаря высокой механической скорости, бурение скважины с глубиной забоя 1,3 км и общей протяженностью горизонтального ствола почти 300 метров специалисты завершили за 17 суток (на 8% эффективнее плановых значений).
Напомним, ООО «Башнефть-Добыча» — основной добывающий актив АНК «Башнефть». Разрабатывает 185 месторождений, ведет разведку на 11 месторождениях нефти и газа в Башкортостане, Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Оренбургской области.