«Башнефть» установила рекорд скорости бурения в Башкирии

Компания «Башнефть» (входит в «Роснефть») установила рекорд механической скорости бурения горизонтальной секции эксплуатационных скважин в Башкирии — 38 метров в час. Это не только на 19,5% больше предыдущего рекорда, но и исторический максимум за последние 15 лет буровых работ в одном из старейших нефтедобывающих регионов Поволжья. Новый рубеж по скорости установило ООО «Башнефть-Добыча» на Арланском месторождении республики.