В Башкирии при поддержке «Башнефти» строят и ремонтируют важные объекты образования

Так, в районном центре Кушнаренково при поддержке компании построен детский сад на 220 мест.
Это просторное двухэтажное здание в центре нового сельского микрорайона Андреевский. Оно отвечает всем современным техническим требованиям к комфорту и безопасности детей. Так, для каждой группы предусмотрен отдельный, выполненный в определенной цветовой гамме блок со спальней, игровой, буфетной, раздевалкой и санузлом, разработанных специально под конкретную возрастную категорию. В садике укомплектованы спортивный и музыкальный залы, пищевой и медицинский блоки, есть своя прачечная и гладильная. Также организованы кабинеты специалистов — логопеда, психолога, учителя по родному и английскому языкам, изостудия. Кроме того, созданы все необходимые условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
— Садику мы дали название «Сказка». Он уже пятый в Кушнаренково, но самый лучший — родители из других микрорайонов уже хотят к нам попасть, — рассказывает заведующая детсадом Людмила Онина. — Условия для работы уже созданы — и в плане безопасности, и организации питания, и образовательных процессов. Садик рассчитан на 10 групп: в младших группах — по 20 ребят, в старшей — по 25. В плане безопасности наш садик великолепно оснащен: внедрена система видеонаблюдения, установлена пожарная сигнализация, оповещатели, пункт охраны. Доступ в садик будет электронным — по картам.
По периметру садика размещены игровые площадки с резиновым покрытием и оборудованием. По словам начальника отдела образования администрации Кушнаренковского района РБ Рамили Ибаковой, игровые площадки очень понравятся детям:
— Площадки сделаны со специальным резиновым покрытием. Все теневые навесы построены очень удобно, к тому же их не надо красить — ни полы, ни обшивку. Все песочницы деревянные, удобно закрываются. Удобно устроены МАФы, которые подобраны специально для каждой возрастной группы: они безопасны и удобны.
По словам Рамили Ибаковой, на работу в садик возьмут дипломированных специалистов. Так, планируется устроить сюда опытных педагогов высшей квалификации и воспитателей, которые живут в этом микрорайоне, а также — несколько молодых специалистов, которые в этом году заканчивают Кушнаренковский многопрофильный профессиональный колледж. «Мы уже присмотрели самых ответственных и перспективных», — отмечает чиновник.
Предполагается, что «Сказка» разгрузит имеющиеся в Кушнаренково садики. По словам врио главы администрации Кушнаренковского района Марата Ахмадуллина, в селе проживает более 11 тыс. человек, в том числе — больше тысячи детей детсадовского возраста. На момент строительства очередь в садик оценивалась в 384 ребенка.
— Сейчас садику остается только получить лицензию по общему и дополнительному образованию — ожидается, что это произойдет в конце августа, — отметил Марат Ахмадуллин. — Как только это произойдет, мы откроем садик для посещения — ориентировочно это будет в сентябре. Большое спасибо главе республики Радию Хабирову, Фонду социальных целевых программ, компаниям «Роснефть» и «Башнефть», благодаря которым у нас в селе начнет работать такой современный хороший детский сад.
Также при содействии «Башнефти» в регионе завершаются работы по строительству и оснащению еще одного детсада — в с. Старый Курдым (Татышлинский район), который планирует открыть свои двери этой осенью.
— Садик очень красивый, светлый. Он рассчитан на 50 ребят — будет старшая и младшая группа. Это решит проблему нехватки садиков не только в Старом Курдыме — сюда будут привозить детей из семи ближайших населенных пунктов, — подчеркивает заведующая детсадом Индира Лукманова.
Новый детский садик построен по соседству со своим предшественником, и, безусловно, выигрывает как по комфорту и безопасности, так и по инфраструктуре. Как и в кушнаренковском детсаде, для каждой группы здесь построен свой отдельный блок со всем необходимым (спальня, игровая, буфетная, раздевалка, санузел), оборудованы спортзал и музыкальная комната. Объект полностью автономный, поскольку здесь работает собственная котельная.
— Многие молодые семьи остаются в деревне, работают, детям надо ходить в садик, школу, — делится местная жительница, мама двоих детей Зиля Гатауллина. — Старший сын ходил в старый садик, но детям там ощутимо тесно. Младшего планируем отдать сюда — очень радостно, что в нашем селе появился большой, красивый, комфортный садик.
По словам заместителя главы Татышлинского района по строительству и ЖКХ Альфита Мустафина, это не первый объект, в строительстве которого помогает «Башнефть». Так, в с. Верхние Татышлы был возведен физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами и крытым хоккейным кортом, реабилитационный центр для инвалидов, два металлических моста (Кальтяевский сельсовет).
— В этом году отремонтировали капремонт водопроводных сетей в Верхних Татышлах, обновляем въездную стелу на границе с Пермским краем, проектируем межпоселковый и поселковый газопровод. Огромное спасибо руководству «Башнефти» и «Роснефти» за такую поддержку нашего района, — подчеркнул Альфит Мустафин.
Кроме того, в Уфе к новому учебному году планируется завершить масштабное обновление лесотехнического техникума, где учится более тысячи студентов. Основанный в 1877 году как землемерное училище, лесотехникум — первый из числа ссузов такого профиля, открытых в Башкирии. Он уже долгое время нуждался в ремонте, которого здесь не было более полувека.
— Наше сотрудничество с «Башнефтью» началось еще в 2014 году с благоустройства территории парка им. Лесоводов, — рассказал директор уфимского лесотехнического техникума Азат Абдуллин. — До 2018 года содержание парка было на наших плечах, и в этом нам помогала «Башнефть». Четыре года назад совместно с нефтяниками было решено провести капительный ремонт первого корпуса нашего учебного заведения.
К настоящему моменту усилены несущие конструкции в главном корпусе, отремонтирована система отопления, водоснабжения и канализации, заменена электропроводка, установлены новые окна и двери. К началу нового учебного года планируется закончить капитальный ремонт актового зала, где будут установлены театральные кресла и современная система освещения для сцены и зрительного зала. Также идет реконструкция спортзала, где будут проходить занятия физкультурой и спортивные соревнования.
Стоит отметить и уникальную для республики уфимскую детскую нейростудию, которая была построена на средства «Башнефти» осенью 2021 года при благотворительном фонде «Особенные дети».
— За счет этих средств мы смогли центр абилитации отремонтировать и оборудовать, а также построить нейростудию — структурное подразделение фонда, которое позволяет развивать мышление и память у малышей, — отмечает врач-неонатолог, директор БФ «Особенные дети» Файруза Латыпова. — У нас дети имеют возможность получить квалифицированную психолого-медико-педагогическую помощь. Наконец-то люди увидели, насколько важно обращать внимание на первые 200 дней жизни ребенка — и уже есть приказ Минздрава, что в детских поликлиниках будут оказывать услуги абилитации, то есть эта система будет внедряться на бесплатной основе в нашу систему здравоохранения.
По словам Файрузы Латыповой, за полгода количество обслуживаемых маленьких пациентов выросло вдвое — сейчас за месяц здесь проходят лечение в среднем 70 особенных детей со всей Башкирии и разных регионов России. В нейростудии работают залы гидрореабилитации, скалолазания, танцетерапии, сенсорно-динамический и тренажерный залы, а также студия арт-терапии.
Напомним, АНК «Башнефть» является одним из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны — в этом году компания отметила 90 лет. В ходе реализации Соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Республикой Башкортостан с 2017 года было выполнено более 220 значимых социальных проектов в районах и городах республики. Благодаря этому удалось значительно повысить уровень социального благосостояния населения региона.