В Башкирии при поддержке «Башнефти» строят и ремонтируют важные объекты образования

— Садику мы дали название «Сказка». Он уже пятый в Кушнаренково, но самый лучший — родители из других микрорайонов уже хотят к нам попасть, — рассказывает заведующая детсадом Людмила Онина. — Условия для работы уже созданы — и в плане безопасности, и организации питания, и образовательных процессов. Садик рассчитан на 10 групп: в младших группах — по 20 ребят, в старшей — по 25. В плане безопасности наш садик великолепно оснащен: внедрена система видеонаблюдения, установлена пожарная сигнализация, оповещатели, пункт охраны. Доступ в садик будет электронным — по картам.