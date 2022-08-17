«Башнефть» направила на природоохранные проекты 2,7 млрд рублей

Также башкирские нефтяники продолжили активную работу по снижению накопления нефтесодержащих отходов, в том числе на спецплощадках с применением современных технологий, прошедших государственную экологическую экспертизу. За первую половину 2022 года переработано более 72 тыс. тонн нефтешламов, их накопленный объем по итогам полугодия в целом по «Башнефти» снизился на 6%.