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Закон о чайлдфри, увольнение в оперном театре Башкирии и реклама с голой попой ежа

7 сентября 16:37
Фото: 1MI
Главные события 7 сентября по версии Mkset.

Депутаты Башкирии внесли в Госдуму закон о запрете пропаганды «чайлдфри» среди детей. Согласно информации из пояснительной записки к законопроекту, сторонники данной идеологии распространяют идеи, которые формируют «основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации».

Мэрия Уфы переводит дома на исторической улице Октябрьской революции в нежилой фонд. Об улице Октябрьской революции, исторические дома по которой, к сожалению, периодически горят, хочется сказать отдельно. Городские власти хотят изменить назначение расположенных по улице Октябрьской революции домов, а именно перевести дома из жилого фонда в нежилой. Такая мера позволит в будущем размещать на улице, которой власти пророчили будущее Арбата, административные и общественные объекты.

Десять творческих работников подали в суд на руководство Башкирского государственного театра оперы и балета (БГТОиБ). Сначала без работы остались 24 музыкантов БГТОиБ, не подписавших срочные договоры. Сейчас руководство вернуло большинство из них, но с 10 контракты так и не заключены. Некоторые оркестровые группы серьезно сократились. Например, виолончелистов осталось ровно столько, сколько необходимо для спектакля, шестеро вместо 12.

В Уфе девушку в инвалидном кресле игнорируют и не загружают в автобус «Башавтотранса». В соцсетях неравнодушные граждане пожаловались на ситуацию с общественным транспортом. А именно на невозможность попасть в автобус девушке на инвалидной коляске. По словам авторов водители несколько дней подряд попросту игнорируют девушку, которая пытается уехать на общественном транспорте.

Рекламу ресторана в Уфе, где работают мужчины в юбках, запретили из-за голой попы ежа. Заседание Экспертного Совета по рекламе при управлении Федеральной Антимонопольной службы по Башкирии, в ходе которого эксперты в том числе взялись и за попу. За попу ежа, который является символом ресторана шотландской кухни «Mc Highlander»в самом центре Уфы. На суд экспертного совета рекламу заведения вынесли неравнодушные поборники нравственности, обеспокоенные в том числе и тем, что фривольного ежа в центре города могут увидеть дети.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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