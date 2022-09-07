В Уфе девушку в инвалидном кресле игнорируют и не загружают в автобус «Башавтотранса»

В соцсетях неравнодушные граждане пожаловались на ситуацию с общественным транспортом. А именно на невозможность попасть в автобус девушке на инвалидной коляске. По словам авторов водители попросту игнорируют девушку, которая пытается уехать на общественном транспорте.