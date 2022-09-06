В Башкирии за прошедший купальный сезон погибло 84 человека

Сообщается, что в рамках купального сезона удалось спасти жизни 247 человек, в числе которых 67 несовершеннолетних. Примечательно, что многие инциденты произошли на территории необорудованных пляжей с установленными знаками о запрете купания. Так, в августе этого года в озере Солдатское в Уфе утонул мужчина, другой инцидент произошёл на необорудованном для купания участке реки Белая — мужчина в попытке уйти от сотрудников полиции бросился в воду и утонул.