Пермяков позвали помочь убрать мусор в Башкирии

Эксперт не исключает, что действия минэкологии РБ могут быть в интересах «Эко-сити», которой чиновники планируют передать северо-запад Башкирии, в случае, если им удастся вытеснить «Мехуборку». Однако юридического механизма отзыва статуса регоператора ТКО, как и таких прецедентов, в России пока нет. Между тем «Дюртюлимелиоводстрой» реализует инвестпрограмму по закупке мусоровозов, контейнеров и повышению качества оказания услуг в Башкирии.