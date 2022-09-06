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Пермяков позвали помочь убрать мусор в Башкирии

6 сентября 09:53
Фото: Дюртюлимелиоводстрой
Власти Башкирии ведут переговоры с МинЖКХ Пермского края по возможному вхождению на территорию республики регоператора по обращению с ТКО соседнего региона.

По мнению экспертов, это очередное звено в цепочке вытеснения с республиканского рынка ТКО регоператора по северо-западу «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в федеральную группу компаний «Мехуборка»). Об этом сообщает телеграм-канал «Чисто и точка».

6 сентября в Минэкологию РБ по этому поводу прибыл министр ЖКХ Пермского края Артём Балахин. Переговоры проходили с участием регоператора по обращению с ТКО на юге Башкирии «Эко-сити». В Пермском крае функционирует единый «Пермский региональный оператор ТКО» со 100% государственным участием и его территория ответственности граничит как раз с северной зоной Башкирии.

— Пермского регоператора вполне могут сватать для временной работы по прилегающим к пермским границам районам и городам республики, что, кстати, допускает новое федеральное законодательство. Это еще один пазл в картину рейдерского захвата республиканского рынка отходов местной аффилированной группой компаний, — говорит председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов.

Фото: Дюртюлимелиоводстрой

Эксперт не исключает, что действия минэкологии РБ могут быть в интересах «Эко-сити», которой чиновники планируют передать северо-запад Башкирии, в случае, если им удастся вытеснить «Мехуборку». Однако юридического механизма отзыва статуса регоператора ТКО, как и таких прецедентов, в России пока нет. Между тем «Дюртюлимелиоводстрой» реализует инвестпрограмму по закупке мусоровозов, контейнеров и повышению качества оказания услуг в Башкирии.

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