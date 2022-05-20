«Дюртюлимелиоводстрой» поощряет тех, кто сообщает о проблемах с вывозом мусора

— Мы продолжаем приводить в порядок контейнерные площадки после субботников. Для того, чтобы эта работа проводилась эффективнее, мы просим жителей нам помочь — присылать фото с тех площадок, где нужно дополнительно поработать нашим бригадам, — сказала директор «Дюртюлимелиоводстроя» Лилия Нугаева.