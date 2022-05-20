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«Дюртюлимелиоводстрой» поощряет тех, кто сообщает о проблемах с вывозом мусора

20 мая 10:13
Фото: Дюртюлимелиоводстрой
Регоператор по обращению с ТКО на северо-западе Башкирии призывает жителей присылать сигналы с наиболее проблемных площадок по сбору мусора

Регоператор по обращению с ТКО на северо-западе Башкирии «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в федеральную группу компаний «Мехуборка») призывает жителей присылать сигналы с наиболее проблемных площадок по сбору мусора, для направления туда дополнительных сил. Самого активного общественного помощника поощрят.

— Мы продолжаем приводить в порядок контейнерные площадки после субботников. Для того, чтобы эта работа проводилась эффективнее, мы просим жителей нам помочь — присылать фото с тех площадок, где нужно дополнительно поработать нашим бригадам, — сказала директор «Дюртюлимелиоводстроя» Лилия Нугаева.

Приславший фото с наибольшего числа проблемных контейнерных площадок будет освобождён от платы за вывоз ТКО до конца 2022 года. Результаты акции станут известны к 1 июня.

— Мы знаем, что на территории нашей ответственности живут неравнодушные люди. Нефтекамск всегда отличался активной гражданской позицией, мы это ценим и надеемся на вашу помощь. Чисто там где не молчат о проблемах, — считают в компании.

Фото: Дюртюлимелиоводстрой

Отправить информацию с фото контейнерных площадок можно в мобильном приложении «ТКО РО Дюртюлимелиоводстрой». Оно доступно для скачивания в Google Play для Android и AppStore для IPhone.

В личном кабинете нужно нажать на кнопку «Отправить обращение», загрузить фото и указать адрес контейнерной площадки. Далее нейросеть подаст сигнал, а логистическая система на основе искусственного интеллекта перераспределит бригады на линии так, чтобы ближайший мусоровоз прибыл на место в приоритетном порядке. Отчёт об уборке будет опубликован в группе «Дюртюлимелиоводстроя» ВКонтакте.

Напомним, что ранее минэкологии РБ пыталось расторгнуть договор с «Дюртюлимелиоводстроем», но Глава Башкирии Радий Хабиров не принял это предложение. За компанию вступились экологи, усмотревшие в этом признаки рейдерской атаки на регоператора.

#Новости#Экология#Мусор#Андрей Королев#Общество
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