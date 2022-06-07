Мусорная реформа в действии: «Дюртюлимелиоводстрой» опровергает стереотипы

В наше время закупить технику непросто, этому препятствуют, в том числе, и западные санкции, по причине которых техника может остаться без комплектующих, ведь специализированную технику для уборки мусора в России в последние годы практически перестали производить. Было бы хорошо, если бы в ближайшее время это вопрос был решен внутри нашей страны. Мы на это очень рассчитываем, рассказала директор компании «Дюртюлимелиоводстрой» Лилия Нугаева.