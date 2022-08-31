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«Мехуборка» помогает организовать раздельный сбор мусора в Башкирии

31 августа 12:25
Фото: Дюртюлимелиоводстрой
Компания «Дюртюлимелиоводстрой» является единственным региональным оператором ТКО из действующих в Башкирии, кто закупил и безвозмездно передал муниципалитетам более 4,5 тыс. мусорных контейнеров.

Регоператор по обращению с ТКО на северо-западе Башкирии «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в федеральную ГК «Мехуборка») приобрел 220 новых цветных контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщает телеграм-канал «Чисто и точка». Так, 110 контейнеров уже установлено в Дюртюлинском районе, еще 110 уже закуплено — планируется, что они поступят в регион в сентябре и сразу будут расставлены по Бирску и району. Общее число таких контейнеров в регионе — учитывая установленные в Нефтекамске, Агидели, Краснокамском и Калтасинском районах — достигнет 727 штук.

Гендиректор «Дюртюлимелиоводстрой» Лилия Нугаева отметила, что компания увеличила свою инвестпрограмму на текущий год и теперь последовательно обновляет автотранспортный и контейнерный парк в зоне присутствия:

— Общая сумма капитальных вложений в наращивание наших технологических мощностей и повышение качества услуг превысила в этом году 30 миллионов рублей.

Фото: Дюртюлимелиоводстрой

Напомним, ранее «Дюртюлимелиоводстрой» закупил и запустил в работу новые мусоровозы для Нефтекамска, Янаула, Бирска, Дюртюлей и прилегающих районов, а также установил более 300 пластиковых евроконтейнеров взамен устаревших железных. На сегодняшний день компания является единственным региональным оператором ТКО из действующих в Башкирии, кто закупил и безвозмездно передал муниципалитетам более 4,5 тыс. контейнеров, хотя, по словам представителей компании, покупать их обязаны сами муниципалитеты. В компании подчеркнули, что попросту не могут ждать, пока правительство освоит выделенные республике средства на контейнеры, поскольку мусор образуется независимо от бюрократических процедур.

Согласно задачам нацпроекта «Экология» на переработку к 2024 году в России должно отправляться около трети бытового мусора. Сегодня в среднем по Башкирии доля цветных контейнеров для раздельного сбора мусора составляет 23,7%. При этом в Нефтекамске, где работает «Дюртюлимелиоводстрой», этот показатель уже превысил целевой по нацпроекту и достиг 45,53%.

По словам Лилии Нугаевой, сейчас работу компании осложняют санкции против России: из-за них машины для нужд ЖКХ в стране практически не производятся, а для производства контейнеров не хватает красителей и полимерных компонентов. Тем не менее компания успела «законтрактоваться заранее». Кроме того, работать компании приходится в условиях жесткого кадрового дефицита. В частности, несмотря на конкурентоспособную зарплату водителя мусоровоза в «Дюртюлимелиоводстрое» (она достигает 100 тыс. руб./месяц), штат не укомплектован до конца. Эту проблемы с руководством компании обсудили власти Нефтекамска:

— Да, есть проблемы, мы их признаём, — уточнил глава Нефтекамска Эльдар Валидов. — Будем решать вместе с ними. Другого пути нет. Мусор надо вывозить.

Добавим, что «Дюртюлимелиоводстрой» намерен построить два экотехнопарка по переработке ТКО в Краснокамском и Дюртюлинском районах, вложения составят около 1 млрд руб. Эти объекты должны помочь республике снизить объем захоронения отходов до 20%. Также компания продолжает поддерживать социальные проекты на территории своего присутствия. Например, в Нефтекамске компания установила «умные» фандоматы по приёму пластиковой и алюминиевой тары в школах — их оценил на минувшей эковыставке глава РБ Радий Хабиров. Также «Дюртюлимелиоводстрой» закупает форму для ХК «Торос», который считается основным поставщиком игроков для юниорской сборной ХК «Салават Юлаев» с перспективами дальнейшего перехода в основной состав. Кроме того, компания считает своим долгом поддерживать семьи военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в рамках проведения спецоперации России на Украине.

#Новости#Андрей Королев#Общество
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