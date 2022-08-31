«Мехуборка» помогает организовать раздельный сбор мусора в Башкирии

Добавим, что «Дюртюлимелиоводстрой» намерен построить два экотехнопарка по переработке ТКО в Краснокамском и Дюртюлинском районах, вложения составят около 1 млрд руб. Эти объекты должны помочь республике снизить объем захоронения отходов до 20%. Также компания продолжает поддерживать социальные проекты на территории своего присутствия. Например, в Нефтекамске компания установила «умные» фандоматы по приёму пластиковой и алюминиевой тары в школах — их оценил на минувшей эковыставке глава РБ Радий Хабиров. Также «Дюртюлимелиоводстрой» закупает форму для ХК «Торос», который считается основным поставщиком игроков для юниорской сборной ХК «Салават Юлаев» с перспективами дальнейшего перехода в основной состав. Кроме того, компания считает своим долгом поддерживать семьи военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в рамках проведения спецоперации России на Украине.