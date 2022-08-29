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Мюллер иронично отреагировал на то, что «Бавария» сыграет против «Барселоны»

29 августа 07:20
Фото: pxhere.com
Команды встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов в третий раз кряду.

Форвард «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов-2022/23. Мюнхенский клуб встретится с «Интером», «Викторией» и «Барселоной».

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.

По словам Томаса, получилась замечательная история, что «Бавария» вновь встретится с «Барселоной» в Лиге чемпионов, однако теперь им будет противостоять Роберт Левандовски, который лишь в это межсезонье покинул команду и сразу вернется на «Альянц Арену».

Напомним, что Левандовски выступал за «Баварию» с 2014 года и провел в общей сложности 375 матчей за клуб во всех турнирах, забил 344 гола и отдал 72 ассиста.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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