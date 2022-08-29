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Хабиров поручил трудоустроить вернувшихся с военной спецоперации на Украине солдат

29 августа 07:23
Фото: 1MI
Также глава региона поручил обратить внимание на психологические и физические травмы вернувшихся солдат.

Сегодня, 29 августа, на оперативном совещании в ЦУРе глава Башкирии поручил трудоустроить вернувшихся с военной спецоперации на Украине солдат.

— Эти ребята со временем будут возвращаться, их действительно очень много толковых людей. Надо подумать, кадровые службы наши подключить и правительство и ведомства. Надо смотреть, кто-то из них завершает службу, их надо занимать трудоустройством. заявил Радий Хабиров.

Кроме того, глава региона поручил правительству обратить внимание и на психологические и физические травмы вернувшихся солдат.

— Понятно, они имеют статус высокий, участники боевых операций. Там льготы есть. Я прошу правительство на это внимание обратить, чисто организационные вещи. Хабиров.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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