«Башнефть» направила на природоохранные проекты 2,7 млрд рублей

Так, за январь–июнь 2022 года «Башнефть» на 7% снизила воздействие на атмосферный воздух за счет реализации природоохранных мероприятий. В основном регионе добычи — Башкирии — обеспечено полезное использование попутного нефтяного газа на уровне 96,4% (норматив — не менее 95%).
Также башкирские нефтяники продолжили активную работу по снижению накопления нефтесодержащих отходов, в том числе на спецплощадках с применением современных технологий, прошедших государственную экологическую экспертизу. За первую половину 2022 года переработано более 72 тыс. тонн нефтешламов, их накопленный объем по итогам полугодия в целом по «Башнефти» снизился на 6%.
Кроме того, «Башнефть» работает в направлении защиты экосистем и биоразнообразия, в также над восполнением природных ресурсов. Этим летом компания выпустила более 570 тыс. мальков рыб ценных пород в водоемы Башкирии, Татарстана и Ханты-Мансийского автономного округа.
В рамках Международной акции «Сад Памяти» и Республиканской экологической акции «Зеленая Башкирия» работники «Башнефти» высадили в регионе более 34 тыс. саженцев деревьев на площади более 8 га. Отметим, что осенью «Башнефть» продолжит масштабное озеленение в регионах присутствия компании: работники высадят хвойные деревья в Башкирии и ХМАО на площади более 177 га. Таким образом за 2021–2022 гг. силами «Башнефти» будет высажено 1,17 тыс га молодого леса.
Как отметили в пресс-службе компании, «зеленые инвестиции» и реализуемые в настоящее время природоохранные мероприятия направлены на сокращение нагрузки на атмосферу, повышение полезного использования попутного нефтяного газа, безопасную утилизацию промышленных отходов, рекультивацию земель, реализацию программ по повышению надежности трубопроводов, восстановление лесов, восполнение ихтиофауны и выполнение требований природоохранного законодательства.
Напомним, «Башнефть» — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, которое занимается добычей и переработкой нефти и газа. Ключевые активы компании, включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположены в Республике Башкортостан. Разведка и добыча нефти и газа осуществляются также на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области и Республики Татарстан.