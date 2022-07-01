Новая технология «Башнефти» в 140 раз сократила время проверки качества химреагентов

Специалисты «Башнефти» (входит в НК «Роснефть») разработали первый в стране цифровой экспресс-контроль состава и качества промысловых реагентов, которые применяются при добыче нефти и газа.
Как рассказал эксперт научно-технологического центра ООО «Башнефть-Петротест» Виктор Гусаков, разработанный инновационный метод позволяет в течение десяти минут определить точную марку, подлинность и постоянство состава промысловых реагентов. Его главная цель — исключить риски использования некондиционных реагентов в процессе добычи нефти и газа и тем самым избежать возникновения нештатных ситуаций на объектах добычи.
Специалисты «Башнефти» создали базу данных уникальных цифровых двойников каждого реагента в виде графического спектра. Используя базу, мобильная система экспресс-контроля с высокой точностью позволяет оперативно и качественно отличить как реагенты разных марок, так и одной марки с различным содержанием активных компонентов.
Отечественная новинка позволяет провести необходимый анализ, находясь непосредственно на месторождении. Так, спектрометр сам по себе является весьма компактным, снабжен блоком питания для автономной работы.
«Сейчас метод идентификации проходит промышленные испытания в ООО „Башнефть-Добыча“, по итогам которых будет принято решение о тиражировании результатов», — говорит ведущий инженер по химизации департамента добычи нефти и газа АНК «Башнефть» Лилия Михайлова.
Промысловые реагенты являются важным элементом практически всех этапов технологического цикла добычи нефти и газа. От их качества в значительной мере зависят безопасность и эффективность эксплуатации скважин, системы подготовки товарных продуктов, а также срок службы трубопроводов, не говоря уже о защите окружающей среды, а также жизни и здоровья людей.
Срок хранения реагентов по правилам составляет год, однако даже на протяжении этого времени химикаты могут претерпеть нежелательные изменения — например, расслоиться. Из-за этого их применение может таить опасность.
— Благодаря нашей инновационной технологии отпала необходимость тратить время на доставку реагентов в специальную лабораторию, на это ранее могли уйти сутки. Теперь провести срочный анализ кондиционности промысловых реагентов можно непосредственно на месторождении при помощи нового прибора за время от 5 до 20 минут в зависимости от погодных условий, — пояснил эксперт научно-технологического центра ООО «Башнефть-Петротест» Виктор Гусаков.
Важно отметить, что новая технология была реализована с использованием российского программного обеспечения и оборудования, созданного российскими инженерами. То есть новый спектрометр от «Башнефти» — полноценный пример импортонезависимости.
Уникальность технологии и интеллектуальные права на техническое решение подтверждены патентом Российской Федерации. Первые испытания, проведенные на месторождениях в Башкирии, показали — экспресс-контроль эффективен в автономных условиях даже в зимний период при температурах до минус 30 градусов Цельсия.
Технология открывает дополнительные возможности для оперативного контроля процессов химизации на нефтегазовых месторождениях «Роснефти», включая месторождения, на которых отсутствуют химические лаборатории.