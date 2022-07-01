Новая технология «Башнефти» в 140 раз сократила время проверки качества химреагентов

— Благодаря нашей инновационной технологии отпала необходимость тратить время на доставку реагентов в специальную лабораторию, на это ранее могли уйти сутки. Теперь провести срочный анализ кондиционности промысловых реагентов можно непосредственно на месторождении при помощи нового прибора за время от 5 до 20 минут в зависимости от погодных условий, — пояснил эксперт научно-технологического центра ООО «Башнефть-Петротест» Виктор Гусаков.