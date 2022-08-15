Экономист Беляев поддержал слова Володина о финансовой несамостоятельности Украины

Беляев пояснил, что об этом можно судить по притоку средств в бюджет и состоянию экономики в целом, которое является на данный момент плачевным. Невзирая на работу производств, сельхоз сектора и отгрузку зерна, данных объемов недостаточно для экономической состоятельности государства.