Открытие H&M и суд над хоккеистами: Главное за день в Уфе и республике

Сегодня в Уфе состоялось долгожданное открытие магазинов сети H&M. Как сообщал корреспондент Mkset, многолюдные очереди выстроились перед входом в бутик марки, в самом же бутике также столпотворение. Многие уфимцы выходили из магазинов с несколькими пакетами вещей в руках. Подробнее о том, что происходило в H& M в первый день открытия после почти полугодовой паузы Mkset рассказывал здесь.
Сегодня 10 августа в Ленинском райсуде Уфы прошло заседание суда по резонансному делу о вероятной покупке военных билетов хоккеистов и экс-хоккеистов хоккейного клуба «Салават Юлаев». Сегодняшнее заседание суда подошло к концу буквально только что и как уже сообщал Mkset один из обвиняемых хоккеист Анвар Сулейманов заявил, что не готов ответить на вопрос, признает ли он свою вину, но пообещал что все-таки ответит во время своего допроса.Нападающий же Михаил Воробьев такой неопределенности в суде не испытывал и признал свою вину.
Жительница Уфы возмутилась поведением бабушек, торгующих на улицах города. По мнению уфимки, расположившиеся близ жилого дома торговые ряды, где бабушки торгуют соленьями и разнообразной снедью, причиняют серьёзные неудобства жителям дома. Женщина также отметила, что серьёзные вопросы вызывает соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в подобных торговых точках, а также всеобщего равенства перед законом. Обращение уфимки прокомментировали в ЦУРе Башкирии.
Отдыхающие в Соль-Илецке массово жалуются на ледяной душ на популярном курорте. Душ при этом на соленых озерах не блажь, а необходимость. Кристаллы соли высыхают на коже человека и работают как призмы, что легко может спровоцировать солнечный ожог. Так что смывать с кожи соль это в первую очередь безопасность, а уже потом комфорт.
Республиканская прокуратура займётся проверкой поступившей в ведомство ранее информации о существенно возросшей стоимости таких товаров, как школьная форма и канцтовары. Сообщается, что инициированные ведомством мероприятия будут направлены на то, чтобы выявить и пресечь выявленные в ходе проверок нарушения законодательства по части ценообразования на товары вышеназванных категорий.