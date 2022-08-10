«Будто сотни иголок впиваются»: отдыхающие Соль-Илецка снова пожаловались на условия

Душ при этом на соленых озерах не блажь, а необходимость. Кристаллы соли высыхают на коже человека и работают как призмы, что легко может спровоцировать солнечный ожог. Так что смывать с кожи соль это в первую очередь безопасность, а уже потом комфорт. Также стоит отметить, что резкие перепады температуры легко могут вызвать спазм сосудов, который повлечет еще более тяжкие последствия для здоровья.