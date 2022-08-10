Очереди и восемь пакетов в одних руках: что творится в H&M в Уфе в первый день продаж

Сегодня, 10 августа, спустя пять месяцев вновь открылся бутик известного бреда H& M, однако не ненадолго. Так, распродажа ожидаемо вызвала ажиотаж у жителей России еще до ее начала, в частности, 1 августа в Москве у закрытых дверей собралось отнюдь не маленькое количество желающих в последний раз приобрести одежду шведского бренда.
Сегодня в Уфе в ТРЦ «Планета», несмотря на рабочий день, у дверей магазина собралась внушительная очередь. Как отметил корреспондент Mkset, если в обеденное время в бутике по большей части были уже работающие уфимцы, то после встречались больше школьники и студенты.
К слову, зайти в сам магазин корреспонденту удалось только после 20 минут ожидания в очереди.
В самом торговом зале, в частности, у касс, посетителей значительно больше, чем до закрытия магазина. Отметим, что возле касс люди стоят с тремя-четырьмя вещами, некоторые приобретают только носки или нижнее белье, однако «по мелочи» проходятся не все.
Так, на нижем уровне H& M семейная пара покидала бутик с восемью большими пакетами, между тем, в торговом зале с пятью доверху забитыми сумками «Shopping bag», куда посетители для удобства складывают одежду до выхода кассы, стояла женщина. Удивленного продавца-консультанта она заверила, что все эти вещи она и ее подруга обязательно возьмут.
Что касается ассортимента, то представлен он как старой, так и новой коллекцией: от купальников до теплых курток. Однако отдельно не отмечается, какая одежда из какой коллекции. Так, рядом с теплыми шарфами, шапками и повязками на голову затесались летние панамки, а совсем рядом установили прилавок с купальниками.
Отметим также и то, что в зал вынесли намного больше товаров, чем раньше. Если судить по первому дню, то одежда пока представлена во всех размерах. К слову, значительной разницы в ценах до закрытия магазина и после корреспондент не отметил, но на некоторых этикетках заметно, что ценники были переклеены.
Примечательно, что в самом торговом зале достаточно свободно, как и в примерочных, где очередь состояла из двух человек. Судя по всему, все сосредоточение было у касс бутика на первом и втором этаже.
Так, складывается полное впечатление, что уфимцы закупаются на сезоны вперед. В частности, мама со взрослой дочкой примеряли куртки на осень, а в детском отделе родители с детьми в колясках и с грудничками на руках приобретали кто купальники, кто теплые кофты и штанишки. Тем временем подростки, пользуясь случаем, выбирали белые рубашки к школе.
На самой кассе посетили переговаривались и вспоминали, не забыли ли они что-то еще из планируемых вещей, ведь во второй раз в очередях стоять хочется далеко не каждому.