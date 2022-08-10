Прокуратура Башкирии проверит цены на школьную форму и канцтовары

В ведомстве также сообщается, что жители республики при выявлении факта неправомерно завышенных цен на те или иные товарные категории могут обратиться в отделение прокуратуру по месту жительства. В дальнейшем, как сообщают в ведомстве, результатам рассмотрения обращения и при наличии оснований будут предприняты соответствующие меры.