«Орут, борясь за места»: уфимцы «взвыли» от бабушек, которым разрешили торговать

Почему у нас по Конституции все равны, но кто-то ровнее и может спокойно спать, а у кого-то с чьей-то подачи спальня теперь в торговых рядах? Через дорогу огромная площадь перед магазином Байрам, почему туда нельзя был выставить эти лотки вместо парковки такси? Вы издеваетесь что ли над нами? На фото жилой дом! Начиная со второго этажа — жилые квартиры, там люди живут, где были глаза тех, кто разрешил установку этих торговых мест????Татьяна Третьякова