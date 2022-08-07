Глава Башкирии Радий Хабиров поделился снимками со своего загородного отдыха

Глава республики Радий Хабиров поделился с подписчиками фотографиями со своего отдыха за городом. На снимках, опубликованных в его telegram-канале Хабиров позирует с шашлыком в руках.
— Ну и традиционно) не удержался, пошёл готовить)), — подписал снимок глава региона. Также Хабиров пожелал своим подписчикам хороших выходных.
Отметим, что это не первый раз, когда глава республики рассказывает в соцсетях о своих кулинарных достижениях. Так, ранее Радий Хабиров уже рассказывал о том, что любит готовить плов, а также мясные блюда.