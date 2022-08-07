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Глава Башкирии Радий Хабиров поделился снимками со своего загородного отдыха

7 августа 09:57
Фото: 1MI
Новое фото глава республики опубликовал ранее в соцсетях

Глава республики Радий Хабиров поделился с подписчиками фотографиями со своего отдыха за городом. На снимках, опубликованных в его telegram-канале Хабиров позирует с шашлыком в руках.

Фото: Радий Хабиров/ Telegram

Ну и традиционно) не удержался, пошёл готовить)), — подписал снимок глава региона. Также Хабиров пожелал своим подписчикам хороших выходных.

Отметим, что это не первый раз, когда глава республики рассказывает в соцсетях о своих кулинарных достижениях. Так, ранее Радий Хабиров уже рассказывал о том, что любит готовить плов, а также мясные блюда.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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