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Рестораны сети «Вкусно и точка» откроются в Уфе с 9 августа

5 августа 13:16
Фото: 1MI
В сети фастфуда назвали даты открытия ресторанов в Уфе, сообщает РБК-Уфа

Начиная со следующей недели в Уфе свою работу начнут восемь ресторанов сети фастфуда «Быстро и точка». Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на компанию.

Так, с 9 августа в Уфе двери для посетителей откроют рестораны сети по адресам: Мубарякова, 1, Баязита Бикбая, 20/1, проспекте Октября 19 и 138. На 11 августа запланировано открытие ресторанов в «Меге» и на 50 лет СССР, 41А, а 13 августа — в уфимском ТРЦ «Планета».

В сети ресторанов также отметили, что на данный момент большая часть уже знакомым посетителям позиций меню уже доступны для заказа. Стоит отметить, что ранее в компании заявили о том, что для заказа временно будут недоступны блюда из картофеля — картофель фри и картошка по-деревенски. По словам представителя «Вкусно и точка», это связано с прошлогодним неурожаем тех видов картофеля, которые компания использует в заведениях сети.

Также напомним, что первый ресторан сети «Вкусно и точка» после ребрендинга открылся на Гостином дворе в Уфе несколькими месяцами ранее. Корреспондент Mkset посетила заведение и поделилась своими впечатлениями от увиденного здесь.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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