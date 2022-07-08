В некоторых ресторанах сети «Вкусно и точка» нельзя будет купить картошку фри

Как сообщает пресс-служба ресторанной сети, данные неудобства связаны с плохим урожаем тех сортов картофеля, которые использовались ранее в заведениях сети. При этом в компании подчеркнули, что в течение восьми минувших лет ресторанная сеть отдавала предпочтение поставщикам из России и закупала продукцию у них. Воспользоваться же временными поставщиками картофеля для предприятий в России, по словам представителей «Вкусно и точка», на данный момент также невозможно.