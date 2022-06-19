В Уфе вместо «Макдоналдс» начал работать первый ресторан «Вкусно и точка»

Сообщается, что филиал популярной сети фаст-фуда вновь работает на Гостином дворе, но уже под обновленным названием. Пользователи отмечают, что серьёзных изменений не претерпели как внешний вид и интерьер заведений, так и меню, в котором, пускай и под слегка изменёнными названиями, все те же бурегры и наггетсы.