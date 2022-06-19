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В Уфе вместо «Макдоналдс» начал работать первый ресторан «Вкусно и точка»

19 июня 05:02
Фото: Антон Засимов / 1MI
О том, что изменилось в заведениях популярной сети фастфуда после ребрендинга рассказывают пользователи соцсетей

18 июня стало известно, что в Уфе под обновлённым названием «Вкусно и точка» возобновил свою работу «McDonald’s». Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Сообщается, что филиал популярной сети фаст-фуда вновь работает на Гостином дворе, но уже под обновленным названием. Пользователи отмечают, что серьёзных изменений не претерпели как внешний вид и интерьер заведений, так и меню, в котором, пускай и под слегка изменёнными названиями, все те же бурегры и наггетсы.

Примечательно, что неделей ранее стало известно о приостановке работы всех филиалов торговой сети в столице Башкирии. Причиной тому стал ребрендинг — отныне «McDonald’s» в России носит название «Вкусно и точка».

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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