В Уфе вместо «Макдоналдс» начал работать первый ресторан «Вкусно и точка»

18 июня стало известно, что в Уфе под обновлённым названием «Вкусно и точка» возобновил свою работу «McDonald’s». Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Сообщается, что филиал популярной сети фаст-фуда вновь работает на Гостином дворе, но уже под обновленным названием. Пользователи отмечают, что серьёзных изменений не претерпели как внешний вид и интерьер заведений, так и меню, в котором, пускай и под слегка изменёнными названиями, все те же бурегры и наггетсы.
Примечательно, что неделей ранее стало известно о приостановке работы всех филиалов торговой сети в столице Башкирии. Причиной тому стал ребрендинг — отныне «McDonald’s» в России носит название «Вкусно и точка».