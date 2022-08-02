Уфимка показала новые разрушения в парке «Южный», который открывал Хабиров

Сегодняшнее оперативное совещание в мэрии, а точнее его трансляция началось с гневного сообщения жительницы Уфы Елены Зиннатовой о многострадальном парке имени Равиля Бикбаева в микрорайоне «Южный». Ранее в этом же самом парке, который приезжал торжественно открывать глава Башкирии Радий Хабиров, уже 10 дней после открытия начали происходить странные вещи — парк начал «сыпаться» на глазах у горожан.
Парк Бикбаева. Открыли всего пару месяцев назад, батуты уже в нерабочем состоянии. Мало с помпой открыть парк, нужно ещё и после открытия следить за ним.Елена Зиннатова
На гнев уфимки, подкрепленный фотографиями сломанного батута, тут же ответил представитель администрации и заверил ее в том, что сообщение взяли в работу, а о результатах ей сообщат до 8 августа.
Такая же поломка не так давно произошла в городе Салават, где на набережной порвался батут. В администрации это объяснили тем, что снаряд использовался слишком интенсивно. Батут в Салавате восстановили, однако местные жители и сейчас жалуются, что дети стоят в очереди, чтобы попрыгать.
Напомним и о том, что парк имени башкирского поэта Равиля Бикбаева в микрорайоне Южный в Уфе с самого открытия не покидает как минимум страницы сайта Mkset и социальных сетей. Началось все с того, что едва открытый парк собрал настоящее бинго по недочетам даже после его открытия. И это лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Позже внимательные уфимцы нашли и многочисленные ошибки допущенные в надписях на государственном языке — башкирском. Примечательно, что по данному факту прокуратура инициировала проверку.
Сейчас же, судя по словам Елены Зиннатовой и пользователей соцсетей в парке тоже имеется ряд недочетов, которые возникают словно головы гидры сразу после того как администрация расправляется с предыдущими.