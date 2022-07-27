С тяжелой судьбой: почему парк «Южный» в Уфе за 143 млн рублей выглядит заброшенным

Жители ждали, когда на местном пустыре обустроят парк, долгих девять лет. Потом объект стал долгостроем. Когда сквер все-таки сдали в эксплуатацию, он начал разваливаться на глазах отдыхающих. Сначала разрушались конструкции, теперь погибла растительность.
Напомним, сквер официально открыли только 23 апреля. И уже спустя три месяца за ним будто бы перестали следить. По словам местных жителей, парк больше не поливают и не убирают. Главным оказалось сдать объект, а там — хоть трава не расти. В прямом смысле.
Газоны в сквере пожелтели от жары и нехватки влаги. Первое время за высаженными растениями здесь ухаживали, но сейчас или вовсе этим не занимаются или вспоминают о поливе очень редко.
Деревья пока еще держатся, а небольшие кустарники и газон уже сдались. Высохли многие кустики барбариса, некоторые можжевельники. Другие растения из последних сил борются за жизнь. В парке пока нет высоких деревьев — многие липы, березы и клены посадили только весной, и они просто еще не выросли. Нет естественной тени, а у земли нет шансов сохранить влагу. Есть система искусственного полива — почему ей не пользуются, остается загадкой.
Из открытых данных следует, что стоимость саженца можжевельника горизонтального (в сквере посадили, вероятно, этот вид) составляет примерно 700 рублей. Стоимость барбариса начинается от 600 рублей. Чубушник, который был указан в техзадании, стоит от 400 рублей. Сумму примерного ущерба из-за недостаточного полива мэрия (а именно она распоряжается землями населенных пунктов) может подсчитать самостоятельно.
Посетителей в парке в жаркий выходной уже не так много, как в первое время. Никакой тени здесь нет, повсюду раскаленный камень. Газон — или искусственный на площадке с горками, или естественный сухой. Оба некомфортны. На горках из нержавеющей стали можно получить ожог. Жители микрорайона в такие дни предпочитают гулять в своих тенистых дворах.
Из трех туалетов в день нашего визита в сквер работали только два: мужской и для маломобильных граждан. Женский был заперт без всяких объяснений — таблички о поломке на двери не было. Но в оставшихся двух туалетах, на первый взгляд, все было в порядке.
Площадка с мусорными контейнерами, судя по всему, убирается не так часто. Во всяком случае, плитку здесь не моют. Возле контейнеров — следы от разбитой пивной бутылки, ошметки мусора, осколки.
Парк и в целом выглядит неопрятно. Плитка, которая была красивой в первые дни после открытия, сейчас грязная, в прилипших то ли жвачках то ли пластилине.
Кафе в сквере так и не открыли, предназначенное для него здание так и стоит закрытым. Но пустили арендаторов, которые продают сладкую вату, попкорн и одноразовые китайские игрушки, а также сдают в прокат машинки. Есть и киоск с мороженым.
Фонтан, вызывавший бурю восторгов в первые дни после открытия, уже не так свеж. Его зеленые воды бороздят по колено голыми ногами дети и взрослые, не боясь подхватить какую-либо из инфекций, возбудители которых вполне могут поселиться в горячей воде.
Местные жители также недовольны тем, что на территории, которую планировали присоединить к парку, идет строительство двухэтажного здания. Объект испортил вид на склон. Ранее проектировщики планировали разместить там спортивную площадку и площадку для выгула собак.
Однако в апреле здесь начали строить двухэтажное здание с мансардой. Судя по последнему эскизу, собственник намерен разместить в нем ресторан KFC и супермаркет «Пятерочка». В ответ на жалобы жителей прокуратура Башкирии пришла к выводу, что земельный участок под строительство был предоставлен мэрией незаконно. Отозвать у инвестора разрешение на строительство потребовало и региональное управление ФАС. Однако работы на объекте продолжаются.
Как сообщалось ранее, парк местным жителям начали обещать с 2013 года, строительство началось лишь в 2019 году. Сдать объект должны были в декабре 2020 года, но подрядчики превысили сроки работ более чем на год.
Благоустройство парка в «Южном» (вторая очередь), по данным на 22 ноября 2021 года, обошлось в 143,5 млн рублей.
Mkset направил запрос на комментарий в мэрию Уфы.