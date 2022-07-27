С тяжелой судьбой: почему парк «Южный» в Уфе за 143 млн рублей выглядит заброшенным

С тяжелой судьбой: почему парк «Южный» в Уфе за 143 млн рублей выглядит заброшенным
С тяжелой судьбой: почему парк «Южный» в Уфе за 143 млн рублей выглядит заброшенным
Вчера, 14:31ОбществоНаталья БалыковаФото: Mkset.ru
Зеленая воды в фонтане, сухие кусты, желтый газон — за новым объектом будто никто не следит, выяснил Mkset.

Жители ждали, когда на местном пустыре обустроят парк, долгих девять лет. Потом объект стал долгостроем. Когда сквер все-таки сдали в эксплуатацию, он начал разваливаться на глазах отдыхающих. Сначала разрушались конструкции, теперь погибла растительность.

Приняли и забыли

Напомним, сквер официально открыли только 23 апреля. И уже спустя три месяца за ним будто бы перестали следить. По словам местных жителей, парк больше не поливают и не убирают. Главным оказалось сдать объект, а там — хоть трава не расти. В прямом смысле.

Газоны пожелтели, кусты - высохли

Газоны в сквере пожелтели от жары и нехватки влаги. Первое время за высаженными растениями здесь ухаживали, но сейчас или вовсе этим не занимаются или вспоминают о поливе очень редко.

Деревья пока еще держатся, а небольшие кустарники и газон уже сдались. Высохли многие кустики барбариса, некоторые можжевельники. Другие растения из последних сил борются за жизнь. В парке пока нет высоких деревьев — многие липы, березы и клены посадили только весной, и они просто еще не выросли. Нет естественной тени, а у земли нет шансов сохранить влагу. Есть система искусственного полива — почему ей не пользуются, остается загадкой.

Барбарис оказался самым уязвимым
Фото: Mkset.ru

Из открытых данных следует, что стоимость саженца можжевельника горизонтального (в сквере посадили, вероятно, этот вид) составляет примерно 700 рублей. Стоимость барбариса начинается от 600 рублей. Чубушник, который был указан в техзадании, стоит от 400 рублей. Сумму примерного ущерба из-за недостаточного полива мэрия (а именно она распоряжается землями населенных пунктов) может подсчитать самостоятельно.

Посетителей в парке в жаркий выходной уже не так много, как в первое время. Никакой тени здесь нет, повсюду раскаленный камень. Газон — или искусственный на площадке с горками, или естественный сухой. Оба некомфортны. На горках из нержавеющей стали можно получить ожог. Жители микрорайона в такие дни предпочитают гулять в своих тенистых дворах.

Запертый туалет

Из трех туалетов в день нашего визита в сквер работали только два: мужской и для маломобильных граждан. Женский был заперт без всяких объяснений — таблички о поломке на двери не было. Но в оставшихся двух туалетах, на первый взгляд, все было в порядке.

Туалет заперт
Фото: Mkset.ru

Площадка с мусорными контейнерами, судя по всему, убирается не так часто. Во всяком случае, плитку здесь не моют. Возле контейнеров — следы от разбитой пивной бутылки, ошметки мусора, осколки.

Парк и в целом выглядит неопрятно. Плитка, которая была красивой в первые дни после открытия, сейчас грязная, в прилипших то ли жвачках то ли пластилине.

Кафе так и не открыли
Фото: Mkset.ru

Кафе в сквере так и не открыли, предназначенное для него здание так и стоит закрытым. Но пустили арендаторов, которые продают сладкую вату, попкорн и одноразовые китайские игрушки, а также сдают в прокат машинки. Есть и киоск с мороженым.

Фонтан, вызывавший бурю восторгов в первые дни после открытия, уже не так свеж. Его зеленые воды бороздят по колено голыми ногами дети и взрослые, не боясь подхватить какую-либо из инфекций, возбудители которых вполне могут поселиться в горячей воде.

Фонтан уже не свеж

Лишили вида

Местные жители также недовольны тем, что на территории, которую планировали присоединить к парку, идет строительство двухэтажного здания. Объект испортил вид на склон. Ранее проектировщики планировали разместить там спортивную площадку и площадку для выгула собак.

Паспорт объекта
Фото:соцсети

Однако в апреле здесь начали строить двухэтажное здание с мансардой. Судя по последнему эскизу, собственник намерен разместить в нем ресторан KFC и супермаркет «Пятерочка». В ответ на жалобы жителей прокуратура Башкирии пришла к выводу, что земельный участок под строительство был предоставлен мэрией незаконно. Отозвать у инвестора разрешение на строительство потребовало и региональное управление ФАС. Однако работы на объекте продолжаются.

Строящееся здание
Фото: Mkset.ru

Как сообщалось ранее, парк местным жителям начали обещать с 2013 года, строительство началось лишь в 2019 году. Сдать объект должны были в декабре 2020 года, но подрядчики превысили сроки работ более чем на год.

Благоустройство парка в «Южном» (вторая очередь), по данным на 22 ноября 2021 года, обошлось в 143,5 млн рублей.

Mkset направил запрос на комментарий в мэрию Уфы.

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