С тяжелой судьбой: почему парк «Южный» в Уфе за 143 млн рублей выглядит заброшенным

Деревья пока еще держатся, а небольшие кустарники и газон уже сдались. Высохли многие кустики барбариса, некоторые можжевельники. Другие растения из последних сил борются за жизнь. В парке пока нет высоких деревьев — многие липы, березы и клены посадили только весной, и они просто еще не выросли. Нет естественной тени, а у земли нет шансов сохранить влагу. Есть система искусственного полива — почему ей не пользуются, остается загадкой.