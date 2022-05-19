Сделали что смогли: жители микрорайона «Южный» в Уфе обнаружили ошибки в новом парке

На информационных щитах, посвященных представителям башкирской интеллигенции, видим уже знакомые проблемы — переведена только часть русского текста. В тексте о Мустае Кариме слово «сборник», например, не переведено. О художнике Адие Ситдиковой здесь пишут, как о «башкирском Сезанне». Но почему без кавычек и все буквы заглавные? Вообще, о тех, кто будет читать эти тексты, дизайнеры явно не думали. Знаки препинания проигнорированы, все буквы — почему-то заглавные. Выравнивание текста — то по левому, то по правому краю. Даты напечатаны то большим шрифтом, то поменьше. Они находятся то рядом с текстом, то на верхней строке, отдельно от текста. Все оформление выглядит, как плод коллективного труда героев мультсериала «Простоквашино» — письма, которое дядя Федор писал родителям, а потом был вынужден быстренько запечатать конверт и отправить. Сейчас представители башкирской интеллигенции, а в «Южном» их живет довольно много, недоумевают: неужели так сложно было найти грамотных исполнителей?