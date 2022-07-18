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В Уфе директору магазина за сбыт наркотиков может грозить до 20 лет лишения свободы

18 июля 06:40
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Мужчину с 13 свёртками мефедрона задержали в одном из лесных массивов, сообщает пресс-служба МВД по РБ

В Уфе днём ранее задержали 34-летнего местного жителя, занимавшегося распространением запрещённых веществ. В пресс-службе МВД отмечают, что мужчина предпринял попытку ввести сотрудников правопорядка в заблуждение.

Сообщается, что в качестве локации для распространения наркотиков через тайники-закладки мужчина выбрал лесной массив на улице Сагита Агиша, где своими действиями и привлёк внимание сотрудников ведомства. Мужчина, постоянно оборачиваясь, приближался к деревьям, наклонялся и рылся в земле, брал что-то в руки и делал снимки. После проделанных манипуляций он поспешил к автомобилю, где его и остановили полицейские.

В ходе досмотра у мужчины, управляющим одним из столичных магазинов бытовой электроники, нашли 13 свертков мефедрона — наркотика синтетического происхождения. В ходе же следственных действий, проведённых в последствии на месте проживания закладчика, было найдено еще порядка 40 свёртков синтетики.

Примечательно, что изначально мужчина попытался ввести сотрудников полиции в заблуждение, сообщив тем, что сам приобрёл наркотики с целью их дальнейшего употребления, надеясь тем самым, смягчить наказание. Однако впоследствии мужчина всё же признался, что наркотики предназначались для продажи. Теперь по статье о сбыте наркотиков в особо крупных размерах мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

Напомним, несколькими днями ранее в Уфе задержали группу молодых людей, которые увлеклись запрещёнными веществами и решили заняться их распространением через закладки. Ранее трое молодых людей приехали в Уфу, чтобы получить медицинское образование.

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#Новости#Азамат Нухов#Общество
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