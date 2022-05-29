В Башкирии в 2022 году от отравления наркотиками скончались 36 человек

В ведомстве также сообщили, что чаще всего наркотическими веществами травятся в Уфе — 76 случаев за 4 месяца этого года. Далее, в Нефтекамске, Туймазах и Иглинском районе — по три случая, в Стерлитамаке и Уфимском районе — по два и по одному случаю в Благовещенском, Ишимбайском, Нуримановском, Стерлитамакском, Туймазинском, Чишминском районах.