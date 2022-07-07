Певица из Уфы Земфира подтвердила своё местонахождение в Париже

Стоит отметить, что Рената Литвинова состоит в дружеских отношениях с креативным директором марки Демной Гвасалия. Также режиссёр приняла участие в показе Balenciaga, прошедшем днём ранее в рамках недели высокой моды в Париже. По подиуму вместе с Литвиновой прошлись модель Наоми Кэмпбелл, актриса Николь Кидман, певица Дуа Липа и другие друзья марки.