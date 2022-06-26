Физрук, таможенник, почтовик, соцработник: кто возглавил Сибай после Афзалова

Основные проблемы, которые предстоит решать новому руководителю, — это вопросы здравоохранения (нехватка медицинских специалистов, их недостаточная квалификация) и экологии. Сибай стал известен по всей России из-за очагов тления, возникших в местном рудном карьере в конце 2018 года. Местные жители жаловались на неприятный запах и ухудшение самочувствия, по результатам исследований в воздухе обнаружили превышения содержания диоксида серы, выделявшегося при окислении руды. Для ликвидации очагов провели частичное затопление чаши карьера. В настоящее время число жалоб на загрязнение воздуха в Сибае в соцсетях существенно снизилось. Вблизи города расположены и другие объекты, оказывающие негативное влияние на экологию.